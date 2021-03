Nach einer kleineren Korrektur konsolidiert der Bitcoin aktuell circa 20 Prozent unter dem jüngsten All-Time-High. Noch immer kratzt er also an der 50.000-Dollar-Marke und der Krypto-Hype der letzten Wochen scheint anzuhalten. Doch nicht nur der Bitcoin selbst kann von der aktuellen Goldgräberstimmung profitieren. Bitcoin wieder auf dem Vormarsch Bitcoin, die älteste Kryptowährung, kann nach den jüngsten Rückschlägen in dieser Woche sogar die Marke ...

