Die Aktienmärkte scheinen sich nicht entscheiden zu können, ob sie der Anlagenot nachgeben oder Angst vor steigenden Zinsen haben sollen. Gestern jedenfalls tat US-Notenbankchef Powell nicht das, was der Markt brauchte, nämlich Gewissheit über die Reaktionsfunktion der Notenbank bei steigenden Zinsen zu geben. Entsprechend dick ist der Nebel über der Zinslandschaft nun. Weiter deutlich steigende Ölpreise wären dabei ein guter Grund gewesen, die Sorgen der Anleger zu beruhigen. Ob die Notenbank testen will, wie lange die Märkte ohne mentale Rückenmassage stabil bleiben?Die deutschen Aktien hielten sich lange angesichts dieser Gemengelage noch ganz gut, beendeten den Handelstag dann aber durch die schwächere Wall Street mit einem Minus von 136 Punkten auf 13.921 Punkten. In New York liegt der Dow Jones Industrial aktuell 60 Punkte im Plus bei 30.958 Punkten.

