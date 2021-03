In den vergangenen Wochen hatten wir mehrfach und konsequent auf eine Überbewertung und massive Blasenbildung bei den Aktien von Nel ASA (ISIN: NO0010081235; WKN: A0B733), Plug Power (ISIN: US72919P2020; WKN: A1JA81) und Ballard Power (ISIN: CA0585861085; ISIN: A0RENB) hingewiesen. Zudem merkten wir unter anderem in einem Artikel vom 23.02.2021 an, dass alle drei Werte aus technischer Sicht massiv angeschlagen sind. Mittlerweile haben alle Papiere massiv an Wert verloren, wobei der Verkaufsdruck auch heute unvermindert anhielt. Gleichzeitig weisen alle Titel ein hohes Handelsvolumen auf, was zeigt, dass diese Bewegung alles andere als kurzfristig ist.Auch wenn diese Wasserstoffaktien jetzt optisch günstig erscheinen, so möchten wir trotzdem warnen, in das fallende Messer zu greifen. Denn tatsächlich sind die Aktien von Nel Asa, Plug Power und Ballard Power mit einem geschätzten 2021er-KUV von 31, 48 und 52 immer noch extrem überbewertet, wobei sämtliche Unternehmen noch einige Zeit deutliche Nettoverluste schreiben dürften. Zudem ist aufgrund der mittlerweile massiven Abwärtsdynamik eine Bodenbildung bei den Anteilscheinen nicht erkennbar, wobei aber jederzeit eine kurzfristige technische Gegenreaktion möglich ist.

