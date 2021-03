Fulda (ots) - Wieder eine Woche, an deren Ende die Erkenntnis steht, dass Management nicht Expertise der Politik ist. Es mag an der Kakophonie im föderalen Prozess liegen, die immer und ewig zum kleinsten gemeinsamen Nenner führt und Entscheidungen mit Weitblick und Perspektive, aber auch mutige Versuche (ja, auch mit der möglichen Folge des Irrtums) verhindert. Die Bund-Länder-Konferenz zeugt einmal mehr davon, wie sehr das Virus verwaltet wird, während gesellschaftliche Schäden (auch die wirtschaftlichen) immer noch den inzwischen deutlich milderen Virusfolgen untergeordnet werden.



Da freut sich Berlins Regierender Bürgermeister Müller darüber, dass die Lockdownregel-Tabelle für die nächsten Wochen genau auf eine DIN-A4-Seite passt -_geht's eigentlich noch? Diese Tabelle - von Konzept möchte man nicht sprechen - ist kein Wegweiser zurück zur Freiheit, sondern ein wenig realistischer Plan von Technokraten. Weil wir immer noch alles blind dem zweifelhaften Wert der Inzidenz unterordnen, kann es passieren, dass wir in ein Spirale von Öffnungen und Schließungen geraten. Inzidenz über 100 - Geschäfte zu. Unter 100 - Einkaufen mit Termin. Unter 50 - alles auf. Und wenn es wieder einen Ausbruch gibt - machen wir alles wieder zu. Man stelle sich vor, was das auch für Veranstaltungen wie den Fuldaer Musicalsommer bedeutet.



Es wäre alles nicht so schlimm, resultierte die weitere Lockdown-Verlängerung mit marginalen Öffnungen nicht aus einer Serie von Pannen vor allem bei den beiden entscheidenden Instrumenten, die Krise zu beenden: dem Testen und dem Impfen. Schon vor einem Jahr war die Bedeutung von Schnelltests klar, doch erst jetzt ist Jens Spahn aufgewacht, um festzustellen, dass Massentestungen eine gewisse Logistik erfordern. Doch das Desaster schadet ihm nicht: Die Kanzlerin machte ihn diese Woche (ausgerechnet zusammen mit "Maut-Andi" Scheuer) zum Leiter einer Testbeschaffungs-Taskforce. Und auch der hessische Ministerpräsident scheint ins Test-Fettnäpfchen zu treten. Derweil zeigt die Wirtschaft, wie es geht: Aldi, nicht Spahn, gibt die ersten Selbttests aus. Peinlich! / Bernd Loskant



