Berg- und Talfahrt im DAX rund um die 14.000. RWE und E.ON erhalten Milliardenzahlung von der Regierung. Mehr dazu im LS-X-Marktbericht. Zum Wochenausklang fiel die 14.000 An den vergangenen Handelstagen konnte jeweils die runde Marke von 14.000 Punkten per Schlusskurs verteidigt werden. Anleger fassten immer wieder Mut und kauften sich am Markt ein. So auch zunächst heute, wie am Morgen schon einmal kurz besprochen wurde: Nach einer ruhigen Eröffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...