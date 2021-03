Nachdem am 2. Februar 2021 die Zusammenarbeit mit der in Texas ansässigen CPG (Verbrauchsgüter)-Vertriebsagentur CROSSMARK bekannt gegeben wurde, begann CROSSMARK letzte Woche mit den ersten Initiativen, um TAAT an neue Verkaufsorte in Ohio zu bringen, mit dem Ziel, die bestehende Präsenz des Produkts in diesem Bundesstaat zu ergänzen. Bislang haben mehr als drei Viertel der von CROSSMARK angesprochenen Einzelhandelskunden in Ohio ihr Interesse bekundet, TAAT in ihrem Sortiment zu führen. CROSSMARK wird im zweiten Quartal 2021 mehr als 7.000 Bedarfsartikelgeschäfte in Ohio betreuen. Um mehr Klarheit bezüglich der Rolle von CROSSMARK bei der Einführung von TAAT zu schaffen, trat Setti Coscarella, der CEO der Gesellschaft, in einem Video auf, in dem Herr Coscarella für jedermann verständlich den Aufgabenbereich von CROSSMARK und die Wertschöpfung für die Gesellschaft erklärt.

LAS VEGAS und VANCOUVER, 5. MÄRZ 2021 - TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (die "Gesellschaft" oder "TAAT") gibt bekannt, dass die nationale Consumer Packaged Goods ("CPG") -Vertriebsagentur CROSSMARK, Inc. ("CROSSMARK") letzte Woche mit den ersten Initiativen begonnen hat, um TAAT an neue Verkaufsorte zu bringen, beginnend in Ohio, um die bestehende Einzelhandelspräsenz des Unternehmens in diesem Markt auszubauen. In einer Pressemitteilung vom 2. Februar 2021 gab die Gesellschaft die Zusammenarbeit mit CROSSMARK bekannt, einer Omnichannel-Agentur für Produkte der CPG-Kategorie mit Sitz in Texas und mehr als 25.000 Mitarbeitern. CROSSMARK, die mehr als 100.000 Bedarfsartikelgeschäfte in den USA direkt beliefert, hat sich als erfolgreich erwiesen, indem sie eine breite Palette von CPG-Produkten in die Mainstream-Einzelhandelskanäle gebracht hat, einschließlich eines E-Zigaretten-Produkts, das einen bedeutenden Marktanteil in dieser Untergruppe der Tabak-Kategorie erreicht hat. Der Beginn der CROSSMARK-Initiativen fällt mit dem Start des TAAT-E-Commerce-Portals am 17. Februar 2021 zusammen, wodurch TAAT Original, Smooth und Menthol für die Mehrheit der derzeitigen Raucher im Alter von 21+ Jahren in den USA verfügbar wurde.

Letzte Woche hat CROSSMARK damit begonnen, alle drei Sorten von TAAT bei ihren Kunden in Ohio einzuführen, darunter Großhändler und Vertreiber von CPG- und Tabakprodukten, wichtige Einzelhandelskunden und einzelne Geschäfte, mit denen Vertreter von CROSSMARK Geschäftsbeziehungen aufgebaut haben. CROSSMARK wird im zweiten Quartal 2021 mehr als 7.000 Bedarfsartikelgeschäfte in US-Bundesstaat Ohio betreuen. Der Großkundenberater für TAAT in Ohio, mit über mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Vertrieb von einem großen globalen Tabakunternehmen, hat Verkaufstrainings mit den Vertretern von CROSSMARK durchgeführt, um sicherzustellen, dass TAAT optimal unter den Angeboten der etablierten Tabakkategorie positioniert wird, mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit und das Interesse der derzeitigen Raucher im Alter von 21+ Jahren zu gewinnen, und sie möglicherweise davon zu überzeugen sich am Point of Sale, für TAAT anstelle ihres typischen Tabakprodukts zu entscheiden. Durch eine Kombination von Rollouts unter der Leitung von CROSSMARK, fortgesetzten internen Bemühungen von TAAT-Mitarbeitern und digitalen Werbekampagnen, die darauf abzielen Raucher im Alter von 21+ zum TAAT-Online-Store zu lenken, geht die Gesellschaft davon aus, dass diese Initiativen insgesamt dazu beitragen könnten, eine größere Marktdurchdringung für TAAT in der globalen Tabakindustrie, die ein Volumen von USD 814 Milliarden hat, zu erreichen.

Neben der Einführung von Produkten wie TAAT bei potentiellen Neukunden und der Bereitstellung von Strategien zum effizienten Verkauf des Produkts im Einzelhandel, hat die Gesellschaft CROSSMARK auch damit beauftragt, den Order-to-Cash ("O2C") -Prozess in ihrem Namen zu überwachen. Auf einer hohen Ebene beinhaltet O2C typischerweise die Bearbeitung und Weiterleitung von Bestellungen an Großhändler und Distributionszentren zur Auftragsabwicklung. Obwohl solche Funktionen von der Gesellschaft intern ausgeführt werden könnten, outsourcen große CPG-Firmen O2C-Prozesse oft an Drittfirmen wie CROSSMARK, um diese Funktionen nicht selbst ausführen zu müssen, da dies bei Produkten, die in mehreren Gerichtsbarkeiten und von mehreren verschiedenen Großhändlern mit zahlreichen Versandorten vertrieben werden, komplex werden kann.

Der Chief Executive Officer von TAAT, Setti Coscarella, meinte, "Dies sind aufregende Zeiten für die Gesellschaft, da wir in den letzten Monat des ersten Quartals 2021 eintreten. Nun, da unsere Produktlinie von Rauchern im Alter von 21+ Jahren in ganz Ohio mit durchweg positiver Resonanz getestet werden konnte, können wir damit beginnen, TAAT aggressiver auszurollen in dem Wissen, dass wir eine solide Produktformulierung und eine Leitlinie für die Vermarktung haben. Letzte Woche machte sich CROSSMARK an die Arbeit, um TAAT bei ihrem beeindruckenden Portfolio von Kunden in Ohio einzuführen und mehr als drei Viertel der Einzelhändler haben ein Interesse daran bekundet, TAAT in ihren Läden zu führen. Die Bemühungen von CROSSMARK werden gleichzeitig mit unseren fortlaufenden internen Verkaufsbemühungen und Werbeaktionen für den TAAT-Onlineshop laufen. Wir sind gespannt, welche Wirkung CROSSMARK auf die Gesamtleistung von TAAT haben wird, während wir unseren Vorstoß, zusätzliche Marktanteile in der USD 814 Milliarden-schweren Tabakindustrie zu erobern, fortsetzen."

Um Klarheit über die Rolle einer Vertriebsagentur wie CROSSMARK als Dienstleister für ein CPG-Unternehmen wie TAAT zu schaffen, hat die Gesellschaft ein Video produziert, in dem Chief Executive Officer Setti Coscarella die Dynamik zwischen den beiden Unternehmen beschreibt. Dieses Video ist unten zu sehen oder kann auch durch den folgenden Link aufgerufen werden: https://youtu.be/kUrWx9Sqr_4.

In dem obigen Video beschreibt Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, die Beziehung zwischen einer Vertriebsagentur wie CROSSMARK und einem CPG-Unternehmen wie TAAT. CROSSMARK hat letzte Woche damit begonnen, TAAT bei neuen Kunden in Ohio einzuführen, darunter Großhändler, wichtige Einzelhandelskunden und einzelne Geschäfte. Das Video kann oben oder über den folgenden Link angesehen werden: https://youtu.be/kUrWx9Sqr_4

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. gibt ferner bekannt, dass das Unternehmen Bay Street Communications mit der Bereitstellung von Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen beauftragt hat. Im Zusammenhang mit der Beauftragung hat das Unternehmen einen IR-Dienstleistungsvertrag mit Bay Street Communications unterzeichnet, welchem zufolge die Firma mit der Erbringung der folgenden Dienstleistungen betraut wird:

Erarbeitung eines strategischen IR-Plans, Erstellung digitaler Medien (einschließlich einer neuen Website für Investoren, Aktualisierung von Präsentationen und Social-Media-Inhalten), Kontaktaufnahme mit Analysten, Finanzmedien und Investoren sowie Bearbeitung eingehender Anfragen von Investoren.

Der Dienstleistungsvertrag hat eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten und ist mit 7.000 CAD pro Monat beziffert.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD.

"Setti Coscarella"

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

mailto:investor@taatusa.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE ("CSE") UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten "Original", "Smooth" und "Menthol" angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei "Big Tobacco"-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur möglichen Einführung von Beyond Tobacco: mögliche Auswirkungen des Beginns der Einführung von TAAT durch CROSSMARK bei dessen Händlernetzwerk in Ohio, mögliche Auswirkungen des Managements des O2C-Prozesses durch CROSSMARK im Namen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von Taat Lifestyle & Wellness Ltd. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57123Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57123&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87320L1031Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA87320L1031