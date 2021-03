Bielefeld (ots) - Bielefeld. Nach Informationen der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe) hat die NRW-Landesregierung beschlossen, dass es im gesamten Schuljahr keinen vollen Präsenzunterricht mehr geben soll. Diese Entscheidung bezieht sich auch auf die Grundschulen, deren Personal zuletzt in Impfgruppe 2 vorgezogen wurde.



Schüler aller Jahrgangsstufen kehren ab Montag, 15. März, schrittweise wieder in die Schulen zurück.

Offiziell geplant ist Wechselunterricht zunächst bis Ostern.



