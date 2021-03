Die Homann Holzwerkstoffe GmbH kann in der ersten März-Woche 2021 (Kalenderwoche 9 vom 01.03. bis 05.03.2021) ihre dritte Unternehmensanleihe vollständig am Kapitalmarkt platzieren. Die Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H2V19) wurde nach nur zwei Zeichnungstagen vorzeitig mit einem aufgestockten Emissionsvolumen von 65 Mio. Euro platziert. Um allen Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, wurde das Emissionsvolumen der 4,50%-Anleihe von den avisierten 60 Mio. Euro auf 65 Mio. Euro angehoben. Die nicht besicherte und nicht nachrangige Anleihe 2021/26 der Homann Holzwerkstoffe GmbH hat eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren bis 12.09.2026. Die Emittenten wird nach der erfolgreichen Emission mit Umtauschmöglichkeit ihre Vorgänger-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2E4NW7) vorzeitig kündigen und die Schuldverschreibungen am 15. März 2021 zu 101,5 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen zurückzahlen.

"Wollen uns mit der Anleihe und unserem Konzept nachhaltig für den Kapitalmarkt empfehlen", sagt der geschäftsführende Gesellschafter der RAMFORT GmbH, Björn Wittke, im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche. Das Regensburger Immobilienunternehmen bietet noch bis zum 11.03.2021 seine erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2T47) mit einem Zielvolumen von 10 Mio. Euro an. Die fünfjährige RAMFORT-Anleihe 2021/26 wird dabei jährlich mit 6,75% p.a. verzinst und für Gewerbeimmobilien-Projekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...