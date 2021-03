HeidelbergCement-Aktie bestätigt Kaufsignal

Trotz COVID-19 konnte HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004) das Geschäftsjahr 2020 mit einem Rekordergebnis abschließen.

Zudem kurbeln die in Schwung kommenden Corona-Impfungen die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung an, was zuletzt auch der HeidelbergCement-Aktie zu einem Kursplus verhalf. Auch aus Sicht der Point & Figure Charttechnik ist der Titel derzeit aber kaufenswert.

Zusammenfassung:

" Long ", im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2) durch Überschreiten Doppeltop bei 59 €. Bestätigendes Kaufsignal bei 69 € (3).

", im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2) durch Überschreiten Doppeltop bei 59 €. Bestätigendes Kaufsignal bei 69 € (3). Kursziel 128 € (+83 % Gewinn)

HeidelbergCement AG Point & Figure Chart (P&F) Quelle: MarketMaker und eigene Markierungen

Trend und Kursziele:

Trend : Long im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2).

Kursziel : (vertikale Methode) Kursziel 128 € (+83 % Gewinnchance).

Gültigkeit : Kaufsignal gültig solange Kurse über 59 € (4). Trendbruch nach unten bei Unterschreiten der Hausse-Linie (1), aktuell bei Kursen unter 55 €.

Den vollständigen Artikel lesen ...