Wir haben die Korrektur im Tech-Sektor angekündigt. Und jetzt gilt es, diese auch aktiv zur Schnäppchenjagd zu nutzen. Der Nasdaq-100 hat unsere Zielzone 12.000 bis 12.500 Punkte erreicht, womit Sie sich nun mit einigen bewusst tief gesetzten Abstauberlimits auf die Lauer legen sollten. Diese Liste können Sie heute gratis downloaden - in Verbindung mit unserem kostenlosen wöchentlich erscheinenden Newsletter aktienlust-kompakt, in dem wir nicht nur die Abstauberliste aktiv begleiten, sondern beispielsweise auch die Börsenspiel-Depots unserer Liveshows. Jürgen erklärt Euch heute, wie tief es noch nach unten gehen kann und zeigt auch exemplarisch an zwei Aktien, wie die Liste funktioniert. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.