Am Freitag hat die Tesla-Aktie einen Kurssturz erlebt. Grund war die über verschiedene Kanäle verbreitete Meldung, Elon Musk sei bei einem Unfall gestorben. Der erfreut sich indes bester Gesundheit. Täuschend echt aussehende Screenshots, vermeintlich aus namhaften Online-Portalen und News-Outlets, verbreiteten sich am Freitag in sozialen Medien. Elon Musk sei bei der Explosion einer Autobatterie im Tesla-Werk ums Leben gekommen, hieß es. Rest in peace Elon Musk! You will be missed!!! ripElon ripMusk ripElonMusk ElonMusk @elonmusk pic.twitter.com/o6XVyQwWAD- Caleb Kimmel (@cebkel) ...

