Der Telematik-Spezialist init (ISIN: DE0005759807; WKN: 575980) konnte im Geschäftsjahr 2020 trotz der Corona-Pandemie deutlich zulegen. Wie das Karlsruher Unternehmen im Rahmen der Vorstellung der vorläufigen Gesamtjahreszahlen bekannt gab, wurden die Erlöse von 156,5 Millionen Euro auf 181 Millionen Euro gesteigert, was einem Zuwachs von 15 % entspricht. Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um circa 20 % auf mehr als 19 Millionen Euro.Als Dienstleister für den öffentlichen Personennahverkehr waren die Süddeutschen allerdings auch von dem Covid-19-Virus betroffen. So hatten nahezu alle Verkehrsbetriebe wegen der Pandemie mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen, was die Investitionsneigung in die zukunftsträchtigen Produkte von init deutlich bremste. Erkennbar ist dies vor allem am Ordereingang, der mit 154,2 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 160,2 Millionen Euro lag. Allerdings erwartet das Management, dass viele verschobene Projekte im ersten Halbjahr unterschrieben werden, weshalb die Firma in diesem Jahr von Nachholeffekten profitieren dürfte.

