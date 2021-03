Ist dir der Name Cathie Wood ein Begriff? Die englischsprachige Ausgabe des Magazins Quartz hat die Investorin jetzt jedenfalls zur Anti-Warren-Buffett getauft, was aufgrund des anderen Ansatzes durchaus ein passender Name sein könnte. Trotzdem sollten wir eines festhalten: Ähnlich wie Warren Buffett sucht die Analystin und Investoren unternehmensorientiert und mit Blick auf die Märkte nach lukrativen Investitionen. Bloß, dass sie dabei einen anderen Circle of Competence besitzt. Sowie einen eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...