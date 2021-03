Inflationsängste und steigende US-Zinsen sorgten zuletzt für Druck auch auf deutsche Aktien, Hoffnungen auf Impfstoff-Erfolge und eine weitere Wirtschaftserholung sorgten hingegen für Kauflaune. Wie ein Flummi sprangen DAX und Co zuletzt auf und ab. Das könnte sich in der neuen Woche noch fortsetzen. Der Wochenausblick. Am Freitag ging der DAX auf Xetra bei 13.920 Zählern ins Wochenende. Selbst überraschend starke US-Arbeitsmarktzahlen konnten die überwiegend negative Stimmung nur kurzzeitig drehen. ...

