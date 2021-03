Er war immer da, doch zuletzt immer völlig unterschätzt: Der Volkswagen-Konzern wird zur "deutschen Tesla". Herbert Diess selbst nennt sich mit Hinblick auf eine Führungsrolle im neuen digitalen Zeitalter in einem Atemzug mit Apple, Baidu und Tesla. Und tatsächlich hat UBS jüngst in einer tiefen Studie festgestellt: VW überholt Tesla beim Absatz und holt bei wichtigen Disziplinen wie der Effizienz und bald auch im Bereich Software auf.Jetzt hat sogar der Porsche-Taycan-Fahrer Bill Gates per Twitter ...

