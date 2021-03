Es überrascht, wie stark Henkel in 2020 gelitten hat. Typischerweise ist das Geschäft des Konsum-und Industriegütergiganten ein Fels in der Brandung und wenig anfällig für konjunkturelle Schwankungen. Aber die Covid-19-Krise hat deutliche Spuren in der Gewinn- und Verlustrechnung hinterlassen, wenn man bedenkt, dass die organischen Wachstumsraten dieses reifen Geschäfts jährlich betrachtet üblicherweise im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich liegen und sehr stabil sind.Der Umsatz sank im vergangenen Geschäftsjahr um -4,3 % auf 19,25 Mrd. Euro. Was sich nicht viel anhört, doch es hatte erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis und die Margen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde durch den vergleichsweise geringen Umsatzrückgang um gleich -30 % auf 2,02 Mrd. Euro zurückgeworfen. Die Umsatzrendite sank signifikant um 3,9 Prozentpunkte von 14,4 % auf 10,5 %. Und das alles, obwohl die meisten Vertriebskanäle von Henkel das ganze Jahr geöffnet waren.

Den vollständigen Artikel lesen ...