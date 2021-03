Die Ethereum-Entwickler haben den seit über einem Jahr diskutierten Verbesserungsvorschlag EIP 1559 gegen den Mehrheitswillen der Miner-Community beschlossen. Im Juli soll er integriert werden. Die Umsetzung des Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559 gilt als größtes und einflussreichstes Update der Blockchain in den letzten Jahren. Es soll das Ethereum-Netzwerk günstiger und schneller machen, indem es die Transaktionsgebühren neu strukturiert. Die Regelung wurde im Verlaufe des All-Core-Developers-Call am 5. März 2021 beschlossen und soll in das London-Update einfließen. Einheitlich...

