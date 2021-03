Mit den PS5-Controllern hat Sony derzeit einige Probleme. Jetzt ist ein Patent des japanischen Konzerns aufgetaucht, dank dem sich die Playstation mit einer Banane steuern lässt. In den vergangenen Wochen haben sich viele PS-5-Spieler über Defekte bei den Dualsense-Controllern der neuen Konsole beschwert. In den USA läuft schon eine Sammelklage gegen Sony wegen des von den Spielern bemängelten Driftens. Die Bastelprofis von iFixit hatten zuletzt den Grund für die Controller-Probleme ausgemacht, die offenbar auch bei den Controllern von Xbox One, Nintendo Switch und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...