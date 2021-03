Tilray - Short Float 19.25% und Pullback zum EMA-50 als Rebound-Chance!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: TLRY ISIN: US88688T1007









Rückblick: Tilray ist in der Erforschung, dem Anbau, der Herstellung und dem Vertrieb von medizinischem Cannabis und Cannabinoiden tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf die medizinische Cannabisforschung, den Anbau, die Verarbeitung und den Vertrieb von Cannabisprodukten Die Aktie wurde stark gehypt und hat sich in kurzer Zeit mehr als verdreifacht. Auf diese parabolische Bewegung folgte der ebenso rasche Abverkauf.

Meinung: Der demokratische Siegeszug in den USA könnte auch längerfristig ein positives Umfeld für Cannabis schaffen. Joe Biden, dürfte es nun leichter haben, Cannabis zu legalisieren. New Jersey hat als 13. US-Bundesstaat erst kürzlich ein Gesetz zur Legalisierung von Marihuana unterzeichnet. Mitte Dezember kündigten die beiden kanadischen Hersteller von Cannabis-Produkten Tilray und Aphria an, eine Fusion anzustreben. Das bedeutet, dass das kombinierte Unternehmen weltweit die Nummer 1 beim Verkauf von Cannabis einnehmen würde. Die Aktie ist wieder am EMA-50 angekommen. Es hat sich eine Hammer-Candle ausgebildet. Der hohe Short-Float Anteil von 19.25% könnte dafür sorgen, dass sich Leerverkäufer bei steigenden Kursen rasch eindecken müssen.

Chart vom 05.03.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 21.98 USD







Setup: Wenn der Kurs über die Hammer-Kerze von Freitag steigt, kann man einen Long-Trade eröffnen, den aggressive Trader unter der Breakoutkerze und defensivere Trader unter derselben Candle, welche uns als Trigger dient, absichern könnten. Sollte die Aktie vor dem möglichen Reversal noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren, bekämen wir ein noch attraktiveres Setup. Es sollte aber mit einer dynamischen Bewegung gerechnet werden. Die Aktie eignet sich für Trader, die ihr Riskmanagement gut im Griff haben.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Tilray ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in TLRY

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]