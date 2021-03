Deutschlands größtes Finanzhaus, die Deutsche Bank, hat offenbar Pläne, künftig auch im Verwahrgeschäft für Kryptowährungen aktiv zu sein.? Deutsche Bank mit Kyptoplänen ? Verwahrgeschäft im Visier? Stufenweise Umsetzung geplantKonkret öffentlich machte die Deutsche Bank ihre Pläne bislang noch nicht, doch aus dem Bericht des Weltwirtschaftsforums vom Dezember mit dem Titel "Crypto, What Is It Good For: An Overview of Cryptocurrency Use Cases" lässt sich das Vorhaben des Frankfurter ...

