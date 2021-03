Silber hat die letzten Monate den Goldpreis klar outperformt, daher schauen wir uns heute wie von viele gewünscht vier Silberproduzenten und Silberexplorer an. Die betrachteten Unternehmen sind allen voran First Majestic Silver aber auch Americas Gold und Silver wurde sehr oft nachgefragt. Auch Silver One und Silver Spruce tauchten auf der Wunschliste auf. daher werden diese im ersten Teil behandelt und im Teil zwei geht es in den kommenden Tagen mit den nächsten Gesellschaften weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...