DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 8. März

(NEU: 13:30 Uhr FR/UBS AG, Berufungsprozes in Affäre um Steuerbetrug) === *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 10:00 DE/bet-at-home.com AG, ausführliches Jahresergebnis, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März 11:00 GR/BIP 4Q 11:30 DE/Deutsche Lufthansa und Deutsche Bahn, PG (digital) zum Ausbau ihrer Zusammenarbeit 13:30 FR/UBS AG, Berufungsprozess gegen die Schweizer Großbank in einer Affäre um Steuerbetrug in Milliardenhöhe, Paris 14:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil im Dieselverfahren gegen Audi, Karlsruhe *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor - Börsenfeiertag Russland ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

March 08, 2021 00:10 ET (05:10 GMT)

