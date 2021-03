EQS Group-Ad-hoc: Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Belimo Holding AG: Langfristiger Fokus in herausforderndem 2020 behalten



08.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST 8. März 2021, 07:00 Uhr MEZ

Medienmitteilung der Belimo-Gruppe

Belimo: Langfristiger Fokus in herausforderndem 2020 behalten

Belimo hat sich angesichts eines unsicheren Umfelds und schrumpfenden HLK-Markts gut behauptet und hat es geschafft, den Umsatz in Lokalwährungen zu halten. Gleichzeitig baute die Gruppe Marktanteile aus.



Ein schrumpfender und volatiler Markt, global angespannte Lieferketten und die Umsetzung strenger Hygienemassnahmen erforderten bei Belimo im Jahr 2020 den grösstmöglichen Einsatz aller. In Anbetracht der Herausforderungen hat sich Belimo jedoch gut geschlagen. Trotz eines infolge geschlossener Baustellen und beschränktem Zugang zu Gebäuden schrumpfenden Markts für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) konnte das Unternehmen seinen Umsatz in Lokalwährungen stabil halten (+/- 0.0 Prozent). In Schweizer Franken sank der Nettoumsatz um 4.5 Prozent auf CHF 661.2 Millionen. Der operative Betriebsgewinn (EBIT) lag bei CHF 108.1 Millionen, was einer EBIT-Marge von 16.3 Prozent entspricht (2019: 17.9 Prozent). Das starke Betriebsergebnis, das trotz widriger Umstände aufgrund der COVID-19-Pandemie und ungünstiger Wechselkursentwicklungen erzielt werden konnte, bestätigt die Resilienz der Belimo-Strategie. Der Reingewinn ging im Vergleich zum Vorjahr um 28.5 Prozent auf CHF 86.6 Millionen zurück. Die 2019 angewendeten Übergangsbestimmungen der Schweizer Steuerreform hatten in der Vergleichsperiode einen positiven Sondereffekt von CHF 22.1 Millionen. Der Free Cashflow betrug CHF 93.3 Millionen (11.2 Prozent über Vorjahreswert). Belimo hat an ihrer Wachstumsstrategie festgehalten und ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung von 7.3 Prozent des Nettoumsatzes im Jahr 2019 auf 8.1 Prozent im Jahr 2020 erhöht.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2021 eine Dividende von CHF 150.00 pro Aktie vor. Um den Mitarbeitenden die Teilnahme am Aktienkaufprogramm (Employee Share Purchase Plan - ESPP) zu erleichtern und die Handelbarkeit der Aktien zu erhöhen, beantragt der Verwaltungsrat, die ausgegebenen 615'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 im Verhältnis 1:20 aufzuteilen, sodass neu 12'300'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 bestehen.

Europa. In der Marktregion Europa verzeichnete die Gruppe einen Nettoumsatz von CHF 322.3 Millionen, was einer Steigerung von 1.8 Prozent in Lokalwährungen im Vorjahresvergleich entspricht (-2.0 Prozent in Schweizer Franken). Die wirtschaftliche Situation in Europa hat in der zweiten Jahreshälfte deutlich spürbare positive Impulse erhalten. In ihrer grössten Marktregion ist Belimo somit schneller gewachsen als der Markt.

Amerika. In Amerika betrug der Nettoumsatz CHF 253.9 Millionen, was einem Rückgang in Lokalwährungen um 1.8 Prozent entspricht (-7.0 Prozent in Schweizer Franken). Im Zuge der Pandemie schrumpften die meisten Volkswirtschaften. In ähnlicher Weise wurde der HLK-Markt in der gesamten Region in Mitleidenschaft gezogen, da es in den meisten Ländern zu Unterbrechungen kam. In den USA ging der Umsatz pandemiebedingt im Gleichschritt mit dem HLK-Markt zurück. Bei vielen Projekten kam es jedoch aufgrund von Lockdown-Massnahmen zu Verzögerungen und Nachrüstprojekte litten unter Beschränkungen beim Gebäudezugang.

Asien Pazifik. In der Marktregion Asien Pazifik verzeichnete Belimo einen Umsatz von CHF 85.1 Millionen, was einem Rückgang von 1.1 Prozent in Lokalwährungen entspricht (-6.6 Prozent in Schweizer Franken). Dem Umsatz von Belimo China kam die rasche Eindämmung des Virus zugute, wodurch für die Zeit von April bis Oktober ein zweistelliges Umsatzwachstum in Lokalwährungen verzeichnet werden konnte.

Nettoumsatz nach Marktregionen

in CHF 1'000 2020 % Wachstum in Lokalwährungen in % 2019 % Europa 322'285 49 1.8 328'777 48 Amerika 253'875 38 -1.8 272'849 39 Asien Pazifik 85'067 13 -1.1 91'054 13 Gruppe 661'226 100 0.0 692'680 100

Wachstumsstrategie und Innovation. Belimo konzentrierte sich 2020 auf die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen, stärkte ihre Marktführerschaft und erweiterte ihr Sensorangebot?mit?einer?Bolt-on-Akquisition.



Bestehendes Geschäft ausbauen mit Antrieben und Ventilen. Im Rahmen ihrer ersten Wachstumsinitiative konnte Belimo ihren Marktanteil global ausbauen, die Präsenz in den Schlüsselmärkten vorantreiben und ihre globale Marktführerschaft weiter festigen. Die Gruppe erweiterte einhergehend mit den "Sieben essenziellen Faktoren für gesunde Innenluft" ihre Expertise im IAQ-Bereich (Indoor Air Quality), um auf die Nachfrage nach gesunden Innenräumen zu reagieren. Zu diesem Zweck leitet Belimo ein internationales Team aus internen und externen Branchenexperten, einschliesslich Medizinern (mehr hierzu finden Sie unter www.belimo.com).

Eintritt ins Sensorengeschäft. 2020 kam ein neu entwickeltes Sortiment von Raumsensoren auf den Markt: Ein innovatives Sortiment von IAQ-Sensoren, die sich über die Belimo Assistant App drahtlos parametrieren lassen und so eine schnelle Inbetriebnahme ermöglichen. Zudem vollzog Belimo die Bolt-on-Akquisition von Opera Electronics Inc., einem in Montreal (Kanada) ansässigen Spezialisten für Luftqualitäts- und Gassensoren. Die Hauptanwendungen umfassen die Überwachung von Fahrzeugemissionen in Parkhäusern und die Erkennung von Leckagen von Kältemitteln oder brennbaren Gasen in HLK-Technikräumen.

Anbieten ausgewählter Performance Devices. 2020 wurden der Entwicklung beträchtliche Ressourcen zugewiesen, um die Produktpalette des Belimo Energy Valve mit innovativer Energiemesstechnik weiter voranzubringen. Dies dient der kontinuierlichen Weiterentwicklung dieses Vorzeigeprodukts im Hinblick auf die für den Sommer 2021 geplante Einführung von neuen Produkten. Ein weiterer Vertreter aus der Produktkategorie "Performance Devices" ist das ZoneEase VAV. Ein Gerät, das den Durchfluss von klimatisierter Luft in Zonenanwendungen präzise regelt. Eine neue Version mit einer Power over Ethernet (PoE) Schnittstelle wurde in den Markt eingeführt.

Wachstum in Asien Pazifik beschleunigen. Belimo gewann mit nachhaltigem Absatz, Marketing und Geschäftsbetrieb in Asien Pazifik weiter an Marktanteilen und -Präsenz. In China wurde mit der Eröffnung vier neuer Vertriebsniederlassungen in den Ballungszentren Chengdu, Hangzhou, Changsha und Qingdao das Vertriebsnetz auf insgesamt zehn Niederlassungen ausgebaut. Neben dem Produktverkauf und Kundendienst liegt der Fokus dieser Niederlassungen auch auf der Kundenschulung und -Beratung.

Nettoumsatz nach Anwendungen

in CHF 1'000 2020 % Wachstum in Lokalwährungen in % 2019 % Luft 368'415 56 0.0 385'480 56 Wasser 292'812 44 -0.1 307'200 44 Total 661'226 100 0.0 692'680 100

Ausblick 2021. Die Auswirkungen der Pandemie und ein gesteigertes Bewusstsein für Raumluftqualität werden sich langfristig bei allen Bauprojekten bemerkbar machen. Es ist davon auszugehen, dass viele HLK-Systeme in bestehenden Gebäuden nachgerüstet werden, um eine gesunde Raumluft zu gewährleisten. Darüber hinaus dürften neue Bauvorschriften und staatlich geförderte Programme wie der "EU-Klimazielplan für 2030" dafür sorgen, dass die "Treibhausgasemissionen von Gebäuden um 60 Prozent und der Energieverbrauch für Heizung und Kühlung um 18 Prozent"[1] reduziert werden. Das Bauvolumen für Zweckbauten wird in Europa, Prognosen zufolge, wieder wachsen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Pandemie auch noch in der ersten Hälfte des Jahres 2021 negativ auf die wirtschaftliche Aktivität in der gesamten Marktregion Amerika auswirken wird. In den meisten Ländern der Marktregion Asien Pazifik dürfte der Markt für Gewerbegebäude im gesamten Jahr 2021 voraussichtlich weiterhin stagnieren. Für China sind die Marktaussichten für die Branchen Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Logistik, Rechenzentren und öffentlicher Verkehr sehr gut. Der indische Markt wird sich 2021 voraussichtlich erholen.

Insgesamt geht Belimo davon aus, dass das Umsatzwachstum in Lokalwährungen im Laufe des Jahres zunehmen wird, sodass 2021 mit einer jährlichen Wachstumsrate leicht unter dem Fünfjahresdurchschnitt abgeschlossen werden kann. Gründe dafür sind die anhaltenden Beeinträchtigungen durch die Pandemie in der ersten Jahreshälfte und eine starke Vergleichsbasis im ersten Quartal. Anhaltend ungünstige Wechselkurse dürften sich negativ auf die Profitabilität im Jahr 2021 auswirken. Trotz der gedämpften Aussichten zum Umsatzwachstum führt Belimo ihre langfristige Wachstumsstrategie fort und investiert weiter massgeblich in Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau ihres Vertriebsnetzes.

Eckwerte des Geschäftsjahres 2020 der Belimo-Gruppe

in CHF 1'000 (sofern nicht anders angegeben) 2020 2019 Veränderung Nettoumsatz 661'226 692'680 -4.5% Betriebsgewinn (EBITDA)

in Prozent des Nettoumsatzes 139'337

21.1% 154'224

22.3% -9.7% Betriebsgewinn (EBIT)

in Prozent des Nettoumsatzes 108'065

16.3% 123'869

17.9% -12.8% Reingewinn

in Prozent des Nettoumsatzes 86'641

13.1% 121'103

17.5% -28.5% Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen

und immaterielle Anlagen 28'964 40'652 -28.8% Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

in Prozent des Nettoumsatzes 125'668

19.0% 125'400

18.1% +0.2% Free Cashflow

in Prozent des Nettoumsatzes 93'274

14.1% 83'852

12.1% +11.2% Rendite des Eigenkapitals (ROE) 17.4% 25.6% Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 24.7% 27.8% Gewinn pro Aktie, in CHF 141.02 197.00 -28.4% Dividende pro Aktie*, in CHF 150.00 150.00 0.0% Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente),

per 31 Dezember 1'826 1'789 +2.1% Ausgelieferte Antriebe, in Millionen Stück 6.9 7.2 -3.2% Total CO 2 -Einsparung Belimo-Produkte,

in Millionen Tonnen CO 2 e 7.3 7.6 -3.3%

* Antrag an die Generalversammlung vom 29. März 2021.

Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von CHF 661 Millionen und beschäftigt rund 1'900 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar.

Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Link zum Geschäftsbericht 2020, inklusive des integrierten Nachhaltigkeitsberichts: www.belimo.com/finanzberichte Link zu den Definitionen alternativer Performancekennzahlen: www.belimo.com/finanzielle-uebersicht



Heute findet online die Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2020 statt (Beginn 10:00 Uhr).

Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 65 01 Gérard Moinat, IRO +41 43 843 63 80 Termine Publikation Geschäftsbericht 2020 /

Medien- und Finanzanalystenkonferenz 8. März 2021 Generalversammlung 2021 29. März 2021 Dividendenzahlung 6. April 2021 Erster Handelstag nach Aktiensplit

(vorbehältlich der Zustimmung durch die Generalversammlung)

7. April 2021 Publikation Halbjahresbericht 2021 22. Juli 2021





[1] Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: "Eine Renovierungswelle für Europa - umweltfreundlichere Gebäude, mehr Arbeitsplätze, bessere Lebensbedingungen"; SWD (2020) 550 final, Oktober 2020.