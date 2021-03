DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BOSCH - Die neue Chipfabrik von Bosch macht Fortschritte. In dem Werk in Dresden haben jetzt erstmals Siliziumwafer voll automatisiert die Fertigung durchlaufen. Der weltgrößte Autozulieferer sieht darin einen "entscheidenden Schritt auf dem Weg zum geplanten Produktionsstart Ende 2021". Bosch investiert rund 1 Milliarde Euro in die Halbleiterproduktion in Sachsen. Rund um den Globus stehen derzeit Bänder in Autofabriken unfreiwillig still, weil die Halbleiterhersteller mit Lieferengpässen kämpfen. Bosch stellt selbst Chips in großem Stil her - anders als viele andere Autozulieferer. (Handelsblatt/FAZ)

CONDOR - Die Ferienfluggesellschaft Condor braucht wohl weitere finanzielle Hilfen. Nach Informationen aus Branchenkreisen befindet sich die Fluggesellschaft in Gesprächen über die Möglichkeiten einer weiteren Finanzierung - mit der Bundesregierung und interessierten Investoren. "Wir können bestätigen, dass wir uns derzeit mit den Möglichkeiten zu einer finanziellen Unterstützung für Condor auseinandersetzen und dazu konstruktive Sondierungsgespräche führen", erklärte eine Sprecherin der Airline auf Anfrage. Weitere Details wollte sie nicht nennen. Nach Informationen des Handelsblatts geht es um eine Summe von ungefähr 150 Millionen Euro. (Handelsblatt)

STADA - Das nun in Deutschland und Österreich auf dem Markt eingeführte Parkinson-Mittel Lecigon wird ein echter Wachstumsbringer für den Generikahersteller Stada sein, sagte Vorstandschef Peter Goldschmidt. Es habe die Chance, zum "Goldstandard" zu werden. "Ich habe sehr große Hoffnungen, dass es in unserem Portfolio eines, wenn nicht das führende Medikament wird", ist er überzeugt. (FAZ)

FRANKFURTER BUCHMESSE - Die Frankfurter Buchmesse soll dieses Jahr als Präsenzveranstaltung mit ergänzendem Digitalprogramm stattfinden. Grundlage sollen die Hygieneregeln sein, die im Oktober gelten werden. Wie Messe-Chef Juergen Boos sagte, können sich Verlage von diesem Montag an für den Branchentreff anmelden. (FAZ)

