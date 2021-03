DJ MÄRKTE ASIEN/Starke Stimmungseintrübung nach festem Start - Öl über 70 USD

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO /HONGKONG (Dow Jones)--Leichter und zudem deutlich unter den frühen Tageshochs zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte im Verlauf am Montag. Gute Vorgaben der US-Börsen verpuffen damit ebenso wie die Zustimmung des US-Senats zum 1,9 Billionen Dollar schweren Maßnahmenpaket zur Stützung der Konjunktur und starke, klar über den Erwartungen ausgefallene Ex- und Importdaten Chinas in den ersten zwei Monaten des Jahres.

Am Ölmarkt steigen die Preise um rund 2 Prozent, Brentöl kostet nun über 70 Dollar, nachdem Saudi-Arabien einen Angriff auf eine Ölanlage im Osten des Königreichs bestätigt hat. Jemenitische Huthi-Rebellen bekannten sich zu den Angriffen, die neben der Anlage des Energieriesen Aramco auch militärischen Zielen galten.

Der Tokioter Nikkei-Index liegt 0,5 Prozent im Minus bei 28.733 Punkten und damit rund 500 Zähler unter dem Tageshoch. In Seoul und Schanghai fallen die Einbußen ähnlich groß aus, in Hongkong geht es mittlerweile sogar um 1,2 Prozent nach unten.

Hier stehen besonders Technologieaktien stark unter Druck, der entsprechende Subindex bricht um über 4 Prozent ein. Bereits zuletzt hatten sich Technologieaktien weltweit deutlich unterdurchschnittlich entwickelt, weil sie wegen ihrer hohen Bewertungen als besonders empfindlich auf steigende Zinsen reagieren, wie sie an den Rentenmärkten zu beobachten waren. Meituan sacken um über 6 Prozent, JD.com um über 5 Prozent und Kuaishou um knapp 5 Prozent ab.

In Sydney rettete der S&P/ASX-200 immerhin noch ein Plus von 0,5 Prozent aus dem Tag, nachdem er schon 1,7 Prozent zugelegt hatte. Hier stützten Kursgewinne der schwer gewichteten Rohstoffaktien, die Rückenwind von den sehr guten Handelsdaten aus China erhielten. China ist bei Rohstoffen der wichtigste Handelspartner Australiens. Dazu passten deutlich gestiegene Eisenerzpreise an der Terminbörse in China.

Rio Tinto verteuerten sich 2,9 Prozent, BHP um 2,4 Prozent und Fortescue um 0,9 Prozent. Im Ölsektor legten Woodside um 0,7 Prozent zu, zusätzlich befeuert von einer Hochstufung der Aktie durch JP Morgan.

Die festen Ölpreise stützen auch anderswo Aktien aus dem Ölsektor. So liegen in Hongkong Cnooc und Petrochina bis zu 6 Prozent fester und in Tokio steigen Inpex um fast 5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.739,60 +0,43% +2,32% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.693,59 -0,59% +5,17% 07:00 Kospi (Seoul) 3.008,52 -0,59% +4,70% 07:00 Schanghai-Comp. 3.460,53 -1,18% -0,36% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.626,78 -1,62% +6,99% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.071,11 +1,90% +5,98% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.623,25 +1,45% -1,66% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:45h % YTD EUR/USD 1,1909 -0,1% 1,1920 1,1955 -2,5% EUR/JPY 129,03 -0,1% 129,19 129,37 +2,3% EUR/GBP 0,8612 -0,0% 0,8612 0,8617 -3,6% GBP/USD 1,3829 -0,1% 1,3840 1,3872 +1,1% USD/JPY 108,35 -0,0% 108,38 108,24 +5,0% USD/KRW 1128,20 -0,7% 1128,20 1127,38 +3,9% USD/CNY 6,4968 +0,4% 6,4968 6,4742 -0,5% USD/CNH 6,5217 +0,1% 6,5131 6,4836 +0,3% USD/HKD 7,7666 +0,0% 7,7636 7,7610 +0,2% AUD/USD 0,7703 +0,1% 0,7697 0,7695 +0,0% NZD/USD 0,7159 -0,1% 0,7169 0,7153 -0,4% Bitcoin BTC/USD 50.681,25 +0,3% 50.543,75 47.065,00 +74,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,36 66,09 +1,9% 1,27 +38,3% Brent/ICE 70,73 69,36 +2,0% 1,37 +36,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.707,84 1.699,83 +0,5% +8,01 -10,0% Silber (Spot) 25,63 25,23 +1,6% +0,40 -2,9% Platin (Spot) 1.140,65 1.130,65 +0,9% +10,00 +6,6% Kupfer-Future 4,04 4,09 -1,2% -0,05 +14,8% ===

