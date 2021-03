FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICHER WOCHENSTART - Nach dem schwachen Wochenabschluss nimmt der Dax am Montag wieder Kurs zurück Richtung 14 000 Punkte. Inspiriert von der starken Wall Street taxiert der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 13 975 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte der Dax mit 14 197 Punkten ein Rekordhoch markiert. Der Sprung hatte sich aber erneut nicht als Befreiungsschlag aus seiner zuletzt trendlosen Seitwärtsbewegung erwiesen. Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht gelang den wichtigsten US-Indizes am Freitag eine deutliche Erholung.

USA: - STARKER WOCHENAUSKLANG - Nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht haben die Anleger am Freitag die zwischenzeitlichen Verluste als Chance zum Kauf begriffen. Der Leitindex Dow Joneses Industrial gewann am Ende des Tages 1,85 Prozent auf 31 496,30 Punkte, womit sich auf Wochensicht ein fast ebenso hohes Plus ergibt. "Old Economy"-Aktien aus dem Energie- und Industriesektor zogen an, die jüngst wegen hoher Bewertungen unter Beschuss geratenen Technologiewerte erholten sich letztlich klar.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien sind mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büßte zuletzt 2,2 Prozent ein und in Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,8 Prozent abwärts. Während sich die Stimmung in den USA zuletzt nach robusten Konjunkturdaten aufgehellt hatte, prägt in Asien Vorsicht weiter das Geschehen.



DAX 13920,69 -0,97%

XDAX 14052,35 0,54%

EuroSTOXX 50 3669,54 -0,95%

Stoxx50 3162,34 -0,61%



DJIA 31496,30 1,85%

S&P 500 3841,94 1,95%

NASDAQ 100 12668,51 1,64%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 174,00 -0,07%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1911 -0,04%

USD/Yen 108,3620 0,01%

Euro/Yen 129,0705 -0,03%°



ROHÖL:





Brent 70,89 +1,53 USD WTI 67,48 +1,39 USD°

/jha/