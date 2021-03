DGAP-Ad-hoc: Beaconsmind AG / Schlagwort(e): Vertrag

Beaconsmind AG: Die beaconsmind AG (Euronext: MLBMD) gibt bekannt, dass sie ihre standortbasierte Marketinglösung für DEPOT, den führenden deutschen Einrichtungsspezialisten, implementieren wird.



08.03.2021 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung Die beaconsmind AG (Euronext: MLBMD) gibt bekannt, dass sie ihre standortbasierte Marketinglösung für DEPOT, den führenden deutschen Einrichtungsspezialisten, implementieren wird. Stäfa (Zürich, Schweiz) - 8. März 2021. Die beaconsmind AG hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Location-Based Marketing (LBM)-Lösung für DEPOT, einen der größten Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum mit über 500 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, implementieren wird. DEPOT wird die Software-Suite von beaconsmind und die Beacon-Hardware, die mit der Mobile-App von DEPOT kommunizieren wird, einsetzen, um das Einkaufserlebnis am Point-of-Sale durch digitale Interaktionen zu transformieren. Das Schweizer Unternehmen beaconsmind AG gab heute die Zusammenarbeit mit dem führenden deutschen Einrichtungsspezialisten DEPOT bekannt. Dank der beaconsmind-Lösung werden die Marketing-Teams von DEPOT in der Lage sein, das Kundenerlebnis in den Geschäften zu transformieren. Über die bestehende Mobile-App wird DEPOT in der Lage sein, in Echtzeit mit lokalen, personalisierten Nachrichten und Angeboten mit ihren Kunden zu interagieren, die auf den Profilen, der Kaufhistorie und dem Standort der Kunden in den Filialen basieren. Für DEPOT wird dieser neue leistungsstarke, messbare Marketing- und Erlebniskanal dazu beitragen, die Lücke im Einkaufserlebnis zwischen online und offline zu schließen. beaconsmind wird DEPOT in die Lage versetzen, seine Kunden am POS besser kennenzulernen und Angebote und Empfehlungen anzupassen, während die Kunden in den verschiedenen Abteilungen mit Wohnmöbeln, Wohndekoration und Accessoires der Filialen einkaufen. Dr. Gunnar George, Geschäftsführer von DEPOT: "Der Einsatz von disruptiven Technologien ist für Einzelhändler wichtiger denn je. Unsere Kunden sind zunehmend digital, und es ist eine Priorität für uns, digitale Interaktionskanäle zu eröffnen. Unser dynamisches Inventar, das sich mit den Jahreszeiten und Trends weiterentwickelt und unsere großen Ladenformate sind ideal, um mit den Kunden direkt über ihre Smartphones zu interagieren. Wir freuen uns darauf, das Einkaufserlebnis für die Kunden spannender zu machen, indem wir personalisierte und relevante Interaktionen anbieten, die darauf basieren, wo sie sich gerade im Laden befinden." Max Weiland, CEO der beaconsmind AG: "In einer Omnichannel-Welt ermöglichen wir es Einzelhändlern wie DEPOT, die Attraktivität von stationären Geschäften durch ein Einkaufserlebnis zu steigern, das die Vorteile, die sie online finden, integriert. Die Kunden erwarten ein gewisses Maß an Personalisierung und Interaktion und unsere These ist, dass sie ein nicht digital erweitertes Einkaufserlebnis im Store bald als minderwertig im Vergleich zu Online empfinden werden. Und genau hier liegt unser Sweet Spot: indem wir es Einzelhändlern wie DEPOT mit einem stationären POS-Netzwerk, das für ihre Marke von zentraler Bedeutung ist, ermöglichen, ihre Stores mit digitalen Interaktionsmöglichkeiten zu erweitern um somit Online und Offline nahtlos zu verschmelzen. Mit der Digitalisierung ihrer stationären Verkaufsflächen und Investitionen in das Kundenerlebnis geht DEPOT neue Wege und wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei ihrer beeindruckenden Expansion zu unterstützen. Dieser entscheidende Neukundengewinn unterstreicht die Qualität von beaconsmind, ihre kommerzielle Strategie schnell umzusetzen und bestätigt die Verkürzung des Verkaufszyklus." Über DEPOT

Die Gries Deco Company mit ihren beiden starken Marken DEPOT und ipuro ist heute einer der größten Dekorations- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 6.500 Mitarbeiter und verfügt über 500 DEPOT-Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der Eröffnung von ~30 Shops pro Jahr seit 2005 hat sich DEPOT als führender Anbieter für innovative Einrichtungsgegenstände und Wohnaccessoires etabliert. Das saisonal wechselnde Sortiment an hochwertigen Produkten ist gepaart mit innovativem, modernem Design, Wohlfühlfaktor und kundenfreundlichen Preisen. 700.000 Kunden kaufen jeden Monat bei DEPOT ein.



Weitere Informationen finden Sie unter www.depot-online.de



Über beaconsmind

Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der standortbasierten Marketing-Software (LBM) für Retail-Unternehmen. beaconsmind unterstützt Retailer bei der Durchführung erfolgreicher, standortbezogener Marketingkampagnen. Durch die Implementierung von BLE Bluetooth Beacons am Point-of-Sale, können Smartphone-Nutzer in Echtzeit lokalisiert und identifiziert werden. Durch die Integration der Software Suite, erschliesst beaconsmind einen brandneuen Kanal für Retailer, damit diese mit ihren Kunden interagieren können um das Einkaufserlebnis grundlegend zu verändern. Mit der Lösung von beaconsmind können Retailer physische und digitale Kanäle zusammenführen und damit die Lücke zwischen Off- und Online schliessen. Weitere Informationen finden Sie unter www.beaconsmind.com beaconsmind

Max Weiland, Founder & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73 Media Relations

Nicolas Merigeau

NewCap

nmerigeau@newcap.fr Investor Relations / Strategic Communication

Louis-Victor Delouvrier

NewCap

lvdelouvrier@newcap.fr 08.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de