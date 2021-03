München (ots) - Die C24 Bank erweitert ihre App um neue Funktionen rund um die Kreditkarte. Kund*innen müssen nicht mehr auf den Erhalt der physischen Kreditkarte warten, um ihr Konto zu nutzen. Sofort nach der Kontoeröffnung können sie ihre digitale Kreditkarte bei Apple Pay oder Google Pay hinterlegen.Nach Eingang einer ersten Gutschrift oder bei aktiviertem Dispokredit können Kund*innen direkt mit ihrem Smartphone bezahlen. Auch wenn sie ihre Karte verlieren, hinterlegen sie die Ersatzkarte nach der Bestellung für das mobile Bezahlen.Kreditkartendaten jetzt auch in der App verfügbarKund*innen können jetzt außerdem ihre Kartendaten - wie Nummer oder Card Validation Code (CVC) - in der App aufrufen. Beim Online-Shopping kopieren sie die Zahlungsinformationen somit einfach aus der C24-App. Händisches Abtippen entfällt. Gleichzeitig sind die Daten in der App jederzeit geschützt. Die App der C24 Bank gibt es im App Store (https://apps.apple.com/de/app/c24-bank/id1497319731) von Apple und im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.c24.bankapp).Über die C24 Bank - Die Open Banking PlattformDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank agiert von Anfang an als Open Banking Plattform und bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4857364