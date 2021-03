DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Internationalen Frauentags geschlossen.

TAGESTHEMA I

Das billionenschwere Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden hat eine weitere wichtige Hürde im Kongress genommen: Nach einer Marathon-Debatte mit zahlreichen Änderungsanträgen nahmen die Senatoren in Washington das Paket am Samstag mit 50 zu 49 Stimmen an. Der Entwurf geht nun zurück an das Repräsentantenhaus - der anderen Parlamentskammer. Dort wird mit einer raschen Verabschiedung gerechnet. Bevor das Hilfspaket von Biden unterzeichnet werden kann, muss es abschließend vom Repräsentantenhaus verabschiedet werden. Dazu müssen die Abgeordneten dieser Kongresskammer den nun vom Senat angenommenen Entwurf zunächst mit jenem Entwurf in Einklang bringen, den sie Ende Februar bewilligt hatten. Anders als im Senat, wo Stimmengleichheit zwischen den politischen Lagern herrscht, haben Bidens Demokraten im Repräsentantenhaus eine klare Mehrheit. Das Paket sieht Schecks über 1.400 Dollar für Millionen Bürger vor. Außerdem sind 160 Milliarden Dollar für Corona-Impfungen, Tests und Gesundheitspersonal vorgesehen, 130 Milliarden Dollar für eine sichere Wiederöffnung von Schulen sowie 350 Milliarden Dollar Hilfen für Städte und Bundesstaaten.

TAGESTHEMA II

Chinas Exporte haben zum Jahresstart starke Zuwächse erzielt und die Erwartungen von Ökonomen deutlich übertroffen. Die Exportwirtschaft erholt sich damit weiter zügig von der Corona-Krise. Wie die Zollbehörde des Landes mitteilte, kletterten die Exporte im Januar und Februar um 60,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ökonomen hatten dem Wall Street Journal zufolge ein Plus von 40 Prozent erwartet. Im Vorjahreszeitraum waren große Teile der Wirtschaft wegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie quasi lahmgelegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/bet-at-home.com AG, ausführliches Jahresergebnis, Düsseldorf

11:30 DE/Deutsche Lufthansa und Deutsche Bahn, PG (digital) zum Ausbau ihrer Zusammenarbeit

13:30 FR/UBS AG, Berufungsprozess gegen die Schweizer Großbank

in einer Affäre um Steuerbetrug in Milliardenhöhe, Paris

14:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil im Dieselverfahren gegen Audi, Karlsruhe

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.994,00 -0,38 S&P-500-Indikation 3.832,25 -0,25 Nasdaq-100-Indikation 12.554,50 -0,77 Nikkei-225 28.743,25 -0,42 Schanghai-Composite 3.447,81 -1,55 +/- Ticks Bund -Future 171,07 -22 Freitag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.920,69 -0,97 DAX-Future 14.048,00 0,54 XDAX 14.052,35 0,54 MDAX 30.716,51 -1,89 TecDAX 3.220,26 -1,54 EuroStoxx50 3.669,54 -0,95 Stoxx50 3.162,34 -0,61 Dow-Jones 31.496,30 1,85 S&P-500-Index 3.841,94 1,95 Nasdaq-Comp. 12.920,15 1,55 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,12 +21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird zum Start in die Woche im Plus erwartet. Dies liegt vor allen an dem Dreh nach oben an der Wall Street am Freitag, nachdem die europäischen Börsen geschlossen hatten. Ein Blick auf den DAX-Future zeigt, dass weiterhin mit einer extrem hohen Volatilität zu rechnen ist. Weiterhin dürfte der deutsche Leitindex im Bereich der 14.000er-Marke handeln. Für eine Überraschung sorgten deutlich besser als erwartet die Exportdaten auch China. Zudem hat das billionenschwere Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden eine weitere Hürde im Kongress genommen: Nach einer Marathon-Debatte mit zahlreichen Änderungsanträgen nahmen die Senatoren das Paket am Samstag mit 50 zu 49 Stimmen an. Der Entwurf geht nun zurück an das Repräsentantenhaus. Die Volkswirte der Societe Generale verweisen darauf, dass die Uhr so langsam herunterticke, da das erweiterte Arbeitslosengeld Mitte März auslaufe. Es sei zu hoffen, dass der Prozess diese Woche abgeschlossen werde, aber es sei wahrscheinlich, dass er noch bis kurz vor dem Ablauf der Frist andauere.

Rückblick: Die erneut gestiegenen US-Anleihezinsen belasteten auch die europäischen Aktienmärkte. Schwächster Sektor waren Reisewerte (-4%). Lufthansa fielen 5,3 Prozent, IAG 5,7 Prozent und Air France-KLM um 6,1 Prozent. Der Sektor der Öl- und Gasaktien gehörte dagegen mit plus 0,7 Prozent zu den wenigen Gewinnern und profitierte von den Beschlüssen der Opec+. Die Gruppe einigte sich darauf, die Produktion im kommenden Monat weitgehend konstant zu halten. Der Kauf von Octoscope durch Spirent (+6,6%) wurde an der Börse positiv gewertet.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - VW (+2,3%) legten nach dem Anstieg der vorigen Tage weiter zu. Nachdem Analysten in den vergangenen Tagen positive Worte für die Strategie zur E-Mobility der Wolfsburger gefunden hatten, stützen nun Aussagen des Unternehmens, wonach der Wandel zur Elektromobilität beschleunigt werden soll. RWE (+1,7%) profitierten vornehmlich von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Etwas positiv wirkte auch die Einigung zwischen Berlin und vier Atomkraftwerksbetreibern auf Entschädigungszahlungen wegen des Ausstiegs aus der Atomkraft. Eon gewannen 0,7 Prozent. Nordex schloss nach zwischenzeitlichem Plus 3 Prozent leichter. Die Analysten des Bankhauses Metzler halten Nordex für gut positioniert und das Produkt des Windkraftunternehmens für sehr wettbewerbsfähig.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Wochenausklang im nachbörslichen Geschäft sprach eine Händlerin von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Der XDAX legte mit dem kräftigen Anstieg an der Wall Street jedoch deutlich zu.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Nach einer Achterbahnfahrt hat die Wall Street zum Wochenausklang mit einem kräftigen Plus geschlossen. Dabei gab erneut die Entwicklung der Renditen die Richtung vor. Diese legten trotz eines überraschend guten US-Arbeitsmarktberichts zu und zogen die Indizes nach anfänglichen kräftigen Gewinnen ins Minus. Mit einem leichten Rückgang der Renditen erholte sich auch der Aktienmarkt wieder und drehte erneut ins Plus. Der unerwartet starke Beschäftigungsaufbau zeugt zwar von der Erholung der US-Wirtschaft, schürte gleichzeitig auch Inflationsängste und trieb die zuletzt schon kräftig gestiegenen Anleiherenditen weiter nach oben. Im Zuge der weiter steigenden Ölpreise führten die Energiewerte die Gewinnerliste unter den Sektoren im S&P-500 an. Hier ging es um 3,9 Prozent nach oben. Die Aktien von Broadcom gewannen 1,5 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hat mit den Zahlen für das erste Geschäftsquartal die Markterwartungen leicht übertroffen. Allerdings lagen die Chip-Verkäufe unter den Schätzungen der Analysten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr,17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1903 -0,15% 1,1921 1,1916 -2,5% EUR/JPY 129,08 -0,09% 129,19 128,97 +2,4% EUR/CHF 1,1094 -0,02% 1,1097 1,1098 +2,6% EUR/GBP 0,8611 -0,01% 0,8612 0,8625 -3,6% USD/JPY 108,42 +0,04% 108,38 108,23 +5,0% GBP/USD 1,3825 -0,11% 1,3840 1,3815 +1,2% USD/CNH 6,5232 +0,15% 6,5131 6,5238 +0,3% Bitcoin BTC/USD 50.564,74 0,042 50.543,75 47.506,24 +74,1%

Der Dollar legte nach den Arbeitsmarktdaten weiter zu. Der Dollar-Index verbesserte sich um weitere 0,4 Prozent. Der Euro sank zeitweise unter 1,19 Dollar und notierte im späten US-Handel wieder bei 1,1916 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,32 66,09 +1,9% 1,23 +38,3% Brent/ICE 70,75 69,36 +2,0% 1,39 +36,9%

Die Ölpreise setzten ihre Rally vom Vortag fort, nachdem die Opec+ überraschend beschlossen hatte, den größten Teil ihrer Förderdrosselungen bis Ende April beizubehalten, um das weltweite Angebot trotz steigender Preise zu begrenzen. WTI kletterte damit in der abgelaufenen Woche um mehr als 7 Prozent. Im asiatischen Handel legen die Ölpreise deutlich zu. Das saudiarabische Energieministerium hat einen Angriff auf eine Ölanlage im Osten des Königreichs bestätigt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.705,98 1.699,83 +0,4% +6,15 -10,1% Silber (Spot) 25,56 25,23 +1,3% +0,33 -3,2% Platin (Spot) 1.139,13 1.130,65 +0,7% +8,48 +6,4% Kupfer-Future 4,04 4,09 -1,1% -0,04 +14,9%

Der Goldpreis zeigte sich wenig verändert, blieb allerdings unter der Marke von 1.700 Dollar je Feinunze. Auf Wochensicht stand ein Minus von knapp 2 Prozent zu Buche. Die steigenden Renditen machen das zinslose Edelmetall unattraktiver.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Belgien wird das Verbot von Auslandsreisen bis über die Osterferien hinaus verlängert. Statt bis zum 1. April gelte das Verbot nicht notwendiger Reisen ins Ausland nun vorerst bis zum 18. April, teilte der belgische Regierungschef Alexander De Croo am Freitag in Brüssel mit. Für Berufspendler gilt das Verbot nicht.

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt für das zweite Quartal eine Impfstoff-Offensive an. Im Januar seien rund 20 Millionen Dosen geliefert worden, im Februar rund 30 Millionen und für März erwarte man rund 50 Millionen Dosen", so von der Leyen im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Ab April könnten sich die Mengen nach den Plänen der Hersteller nochmal verdoppeln, auch weil weitere Impfstoffe vor der Zulassung stehen."

ÖLFÖRDERUNG SAUDI-ARABIEN

Das saudiarabische Energieministerium hat einen Angriff auf eine Ölanlage im Osten des Königreichs bestätigt. Die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannten sich auf Twitter zu den Angriffen, die ihren Angaben zufolge neben der Anlage des Energieriesen Aramco auch militärischen Zielen in der nahe Dharhan gelegenen Stadt Damman galten.

INTERNATIONALE DIGITALSTEUER

Für die Einführung einer internationalen Digitalsteuer für Internet-Konzerne zeichnet sich nach Einschätzung der EU-Kommission jetzt eine schnelle Verständigung schon in den nächsten Monaten ab.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND I

In der Affäre um Honorare für Maskengeschäfte hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die Parlamentarier Nikolas Löbel (CDU) und Georg Nüßlein (CSU) zum sofortigen Mandatsverzicht aufgefordert.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND II

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die Corona-Pandemie das TV-Duell zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Herausforderer Christian Baldauf (CDU) bestimmt. In der Debatte am Freitagabend warf Baldauf Dreyer eine "Fassaden- und Symbolpolitik" bei den Wirtschaftshilfen zur Abmilderung der Corona-Krise vor. Die Ministerpräsidentin verteidigte hingegen die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz.

INDEX-ÄNDERUNG SDAX

Die Deutsche Börse hat ihre Index-Änderungen für den SDAX am Wochenende korrigiert. Im Folgenden die Änderungen, die mit Handelsstart am 22. März wirksam werden:

+ SDAX - NEUAUFNAHME - Leoni - Suess Microtec - Aareal Bank - Metro - Osram - SGL Carbon + SDAX - HERAUSNAHME - Hornbach Baumarkt - SNP - CropEnergies - Nordex - Encavis - Deutsche Beteiligungs AG

USA / CHINA

Die USA haben China aufgefordert, auf die geplante Reform des Wahlrechts in der Sonderverwaltungszone Hongkong zu verzichten. Die anvisierten Änderungen seien ein "direkter Angriff" auf die 1997 festgeschriebenen Autonomierechte der Millionenmetropole, sagte Außenamtssprecher Ned Price am Freitag.

AIRBUS / BOEING / ZOLLSTREIT EU/USA

Die EU und die USA haben sich im Streit um Subventionen für Flugzeugbauer auf eine Aussetzung der beidseitigen Strafzölle für zunächst vier Monate geeinigt.

CECONOMY

Der Chef der Media-Saturn-Holding gibt seinen Posten bereits Mitte dieses Jahr ab. Wie Ceconomy mitteilte, haben Vorstand und Aufsichtsrat der einvernehmlichen Aufhebung des Vertrages von Ferran Reverter zum 30. Juni 2021 zugestimmt. Der Vertrag des Managers hatte eine Laufzeit bis Mitte Oktober 2021, den er nicht verlängern wollte.

LEONI

Nach der Übernahme von 10 Prozent der Anteile bei Leoni will der österreichische Industrielle Stefan Pierer die Restrukturierung bei dem angeschlagenen Zulieferer beschleunigen. "Ich plane dort als Ankerinvestor schon eine aktive Rolle", kündigte Pierer im Interview mit der Automobilwoche an.

SIXT

Das Unternehmen soll zur Nummer eins in Europa aufsteigen und mittelfristig in den USA 1 Milliarde Dollar Umsatz erzielen, erklärten Alexander und Konstantin Sixt gegenüber Welt am Sonntag. Der Umsatz soll nicht über Preissenkungen angekurbelt werden.

IPO CHEPLAPHARM

Der deutsche Arzneimittelhersteller Cheplapharm erwägt einem Agenturbericht zufolge den Gang aufs Börsenparkett. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, erwägt das Familienunternehmen aus Greifswald einen Börsengang noch 2021. Cheplapharm könnte dabei mit 7 bis 8 Milliarden Euro oder darüber bewertet werden. Das Unternehmen spreche derzeit mit Beratern. Ein Cheplapharm-Sprecher wollte sich zu dem Bericht auf Nachfrage nicht äußern.

IPO

Ein Startup, das hinter dem Impfstoff Covid-19 steht, der von der Universität Oxford und Astrazeneca entwickelt wurde, plant einen Börsengang. Mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge streben die Investoren hinter der Vaccitech Ltd bei einer Notierung an der New Yorker Börse eine Bewertung von rund 700 Millionen US-Dollar an.

BORUSSIA DORTMUND

geht weiter von einem Verlust von 70 bis 75 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr aus. "Auch aktuell bekommen wir die Schätzung nicht besser gegriffen, weil viele Berechnungsgrößen offen sind", sagte der Finanzchef von Borussia Dortmund, Thomas Treß, Euro am Sonntag.

DEUTSCHE BAHN

Im Streit um ein Corona-Tarifpaket fordert die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) für das gesamte direkte Personal einen Eisenbahn-Flächentarifvertrag mit einer Entgelterhöhung um 4,8 Prozent zum 1. März 2021. Außerdem wird die Forderung nach einer Corona-Prämie in Höhe von 1.300 Euro erhoben. DB-Personalvorstand Martin Seiler hat die Forderungen der Gewerkschaft scharf zurückgewiesen.

NESTLE

verstärkt sich im Wassergeschäft in den USA durch einen Zukauf. Wie die Nestle USA mitteilte, wird die Essentia Water übernommen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Essentia Water hat vergangenes Jahr 192 Millionen US-Dollar umgesetzt.

