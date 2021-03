Wochenausblick: Jahreszahlen von Deutsche Post, Walt Disney und Co., BIP Eurozone und EZB Zinssatzentscheidung

Werbung



Die Berichtssaison setzt sich auch in der neuen Woche fort. Neben einigen Konjunkturindikatoren stehen insbesondere die Unternehmen mit Quartals- und Jahreszahlen im Fokus. Darunter einige DAX®-Werte wie die Deutsche Post, aber auch Unterhaltungskonzern Walt Disney oder Rückversicherer Hannover Rück.



Montag

Den Anfang in dieser Woche macht der Wettanbieter bet-at-home.com. Das Unternehmen legt um 10 Uhr die detaillierten Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2020 vor. Im Januar dieses Jahres wurden die Prognosen für 2020 noch angehoben, sodass es spannend bleibt, wie sich das Corona-Jahr am Ende auf die Konzernzahlen ausgewirkt hat. Außerdem urteilt der BGH im VW-Dieselskandal zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi. Je nach Urteil der Richter, sollten Anleger dieses Ereignis im Auge behalten.





Dienstag

Vor Börsenbeginn präsentiert der DAX®-Konzern Deutsche Post die Jahreszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020. Um 10.30 Uhr werden die Ergebnisse in einer Online-Jahres-Pressekonferenz genauer beleuchtet. Die Deutsche Post gilt durch den boomenden Online-Handel als einer der Profiteure in der Corona-Pandemie. Um 8.30 Uhr folgt dann der Reifenhersteller Continental mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen. Eine Stunde später stehen dann auch die Verantwortlichen des Konzerns in einer Online-Jahres-Pressekonferenz Rede und Antwort. Im weiteren Verlauf des Vormittags sollten Anleger um 11 Uhr der Meldung des Bruttoinlandsprodukts auf Jahres- sowie Quartalssicht in der Eurozone Aufmerksamkeit schenken. Eine steigende Tendenz nimmt hierbei in der Regel einen positiven Einfluss auf den Euro und umgekehrt. Zum Abschluss des Tages führt der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney um 19 Uhr die jährliche Hauptversammlung durch. Nachdem das Unternehmen ankündigte, mehr als 60 Filialen in Nordamerika zu schließen, wird es interessant zu verfolgen sein, wie auf der Hauptversammlung darauf reagiert wird.

Mittwoch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erreichen Anleger mit den jährlichen Verbraucherpreisen Nachrichten aus China. Diese können insbesondere im Hinblick auf die Corona-Pandemie, wichtige Rückschlüsse für einen weltweiten zukünftigen Wirtschaftsaufschwung geben. Um 7 Uhr veröffentlichen Klöckner & Co sowie LEG Immobilien ihre Jahreszahlen für das vergangene Geschäftsjahr, während der Sportartikelhersteller Adidas um 7.30 Uhr folgt. Dabei ist insbesondere der um 12 Uhr startende Investoren- und Medientag hervorzuheben, im Zuge dessen die Unternehmensstrategie bis 2025 präsentiert wird. Nachdem bereits der vorangegangene Strategieplan unter CEO Kasper Rorsted Erfolge brachte, bleibt abzuwarten, wie die Zukunft des DAX®-Konzerns aus Herzogenaurach aussehen soll. Um 13.30 Uhr folgt anschließend die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex exklusive der Nahrungsmittel und Energie in den USA auf Monats- sowie Jahresbasis. Dieser ist ein wichtiger Indikator, um die Inflation und Veränderungen im Kaufverhalten zu messen. Außerdem veröffentlicht der deutsche Baumaschinenhersteller Wacker Neuson die Zahlen für das erste Quartal 2021.

Donnerstag

Am Donnerstagmorgen dominieren zunächst wieder die Veröffentlichungen von Jahreszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Das Bergbauunternehmen K+S sowie der Chemiekonzern Lanxess legen der Öffentlichkeit um 7 Uhr die Jahreszahlen vor. Insbesondere in den letzten Wochen rückte K+S in die Schlagzeilen, nachdem bekanntgegeben wurde, dass die deutsche Finanzaufsicht BaFin den 2019er-Konzernabschluss wegen Verdachts auf Unregelmäßigkeiten prüfen lässt. Um 7.30 Uhr lässt der Rückversicherer Hannover Rück in seine Bücher blicken. Die Corona-Pandemie setzt dem drittgrößten Rückversicherer der Welt ordentlich zu, was in den Anfang Februar veröffentlichten vorläufigen Jahreszahlen deutlich wurde. Genauere Erläuterungen sollen in der für 10 Uhr angesetzten Online-Jahrespressekonferenz folgen. Zur Mittagszeit richtet sich die Aufmerksamkeit dann unter anderem auf die Zinssatzentscheidung der Europäischen Zentralbank. Außerdem wird wie üblich über den Einlagenzins für Banken entschieden. Um 14.30 Uhr werden die offiziellen Ergebnisse im EZB Statement sowie in der Pressekonferenz bekanntgegeben.

Freitag

Zum Wochenabschluss legt die RTL Group am Freitagmorgen um 8 Uhr ihre Jahreszahlen für 2020 vor. Erst kürzlich sorgte das Medienunternehmen durch die Übernahme des Kinderfernsehsenders Super RTL für Aufmerksamkeit. Außerdem veröffentlicht die Deutsche Bank ihren Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr. Bezüglich wichtiger Konjunkturdaten, sollte um 8 Uhr auf die Veröffentlichung des Harmonisierten Verbraucherpreisindexes von Deutschland auf Jahresbasis geschaut werden sowie um 16 Uhr auf das Verbrauchervertrauen in den USA von der Uni Michigan. Das Verbrauchervertrauen zeigt, ob die Verbraucher bereit sind, Geld auszugeben.

