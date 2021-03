Die hohen Verluste im chinesischen Aktienhandel dominierten heute den asiatischen Handel. Präsident Xi Jinping machte auf dem Parteitag deutlich, dass er "qualitatives Wachstum" für China verlange. Der Aktienmarkt macht aus dieser Kampfansage, dass die Partei in Zukunft bei Exzessen in der Wirtschaft stärker eingreifen wird und somit die Dynamik der Konjunktur normalisieren wird. Auch der Handel in Hongkong, Taiwan und Japan war negativ von der Stimmung beeinflusst. Einzig und allein Sidney konnte heute ein Plus ausweisen.Anzeige:Die Futures entwickeln sich heute früh sehr schwach. Im asiatischen Handel gerieten die wichtigsten Futures deutlich unter Druck, der jedoch im Verlauf der Sitzung langsam nachlässt. Rund 20 Minuten vor Eröffnung der europäischen Vorbörse wird der DAX-Future -0,45 % tiefer bei 13.985 Punkten gesehen. Der S&P 500 Future notiert bei 3.825 Punkten (-0,31 %) und der Nasdaq-Future liegt bei 12.526 Punkten (-1,08 %).

