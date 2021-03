CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument 2XA GB00BMSKPJ95 AA PLC LS -,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.03.2021The instrument 2XA GB00BMSKPJ95 AA PLC LS -,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.03.2021 and ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument SSN CH0005795668 SWISS STEEL HOLDING AG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument SSN CH0005795668 SWISS STEEL HOLDING AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument 1BC3 CA69776P2008 PAN ANDEAN MINERALS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.03.2021The instrument 1BC3 CA69776P2008 PAN ANDEAN MINERALS EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.03.2021 and ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument CA4763671076 JERICHO OIL CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument CA4763671076 JERICHO OIL CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument VQJ AU000000NTM1 NTM GOLD LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.03.2021The instrument VQJ AU000000NTM1 NTM GOLD LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.03.2021 and ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument R7I GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument R7I GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument CA38067R1001 GOLD PLUS MINING INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument CA38067R1001 GOLD PLUS MINING INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument OX1 GB00BGFBB958 OXFORD IMMUNO.GLOB.DL-001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.03.2021The instrument OX1 GB00BGFBB958 OXFORD IMMUNO.GLOB.DL-001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.03.2021 and ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument CA45073Q1090 I3 INTERACTIVE INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument CA45073Q1090 I3 INTERACTIVE INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument 2X40 GB00BMGYBJ57 XEROS TECHNO.GRP LS-,15 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument 2X40 GB00BMGYBJ57 XEROS TECHNO.GRP LS-,15 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument C1B2 US20440T3005 CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument C1B2 US20440T3005 CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument CA00142A1066 AIML RESOURCES INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument CA00142A1066 AIML RESOURCES INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument GB00BK5V9445 COUNTRYWIDE PLC LS-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument GB00BK5V9445 COUNTRYWIDE PLC LS-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument 2TX2 US89366M3007 TRANSENTERIX INC. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.03.2021The instrument 2TX2 US89366M3007 TRANSENTERIX INC. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.03.2021 and ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument YF5G LU0366773504 F.TEM.I.-T.GL.T.AMD.EO-H1 INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument YF5G LU0366773504 F.TEM.I.-T.GL.T.AMD.EO-H1 INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument FT9G LU0234926953 F.TEM.I.-T.GL.T.R.A MD.EO INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument FT9G LU0234926953 F.TEM.I.-T.GL.T.R.A MD.EO INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument TEP0 LU0170475585 F.TEM.INV.-T.GL.T.R.A MD. INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument TEP0 LU0170475585 F.TEM.INV.-T.GL.T.R.A MD. INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 08.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.03.2021:Das Instrument XQ1M LU0170473531 F.TEM.INV.-F.EUR.T.R.A MD INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.03.2021The instrument XQ1M LU0170473531 F.TEM.INV.-F.EUR.T.R.A MD INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 08.03.2021