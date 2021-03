Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) demonstriert durch den Verkauf eines Hotelobjekts, das auch in in dieser Phase offensichtlich mit dem richtigen Ansatz Transaktionen im Krisensektor Hotellerie ermöglicht werden können.. Und der angenehme Nebeneffekt: So reduziert sich der Anteil von Hotelimmobilien am Gesamtportfolio - Eigenbesitz und Verwaltung - weiter. Und bei einem "Verkaufspreis" im oberen zweistelligen Millionenbereich um einen erkennbaren Betrag. Das Objekt befand sich im Verwaltungsportfolio. "In einem dynamischen Marktgeschehen betreuen wir die Immobilien in allen Investment-Stadien. ...

