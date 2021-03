The following instruments on XETRA do have their first trading 08.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.03.2021Aktien1 AU0000104374 NewPeak Metals Ltd.2 GB00BDB79J29 Escape Hunt PLC3 GB00B7LGG306 Fox Marble Holdings PLC4 CA70137X1069 Parkit Enterprise Inc.5 SE0006758587 Transtema Group AB6 SE0014684510 Kinnevik AB7 US88579N1054 3i Group PLC8 FR0000076655 Actia Group S.A.9 US0325232017 Anadolu Efes Biracilik Malt ve Gida Sanayi A.S.10 US04545K1097 Assicurazioni Generali S.p.A.11 FR0000074254 Bourse Direct S.A.12 GB00BK964W87 Cellular Goods PLC13 FR0000033888 Gevelot S.A.14 FR0000036675 Groupe CRIT S.A.15 FR0000052680 Oeneo S.A.16 FR0000053514 PCAS S.A.17 FR0000064271 STEF S.A.18 FR0000032658 Synergie SE19 FR0000033003 TOUAX SCA20 FR0000050049 Viel & Cie S.A.21 FR0000062796 Vranken - Pommery Monopole22 CA4763391063 Jericho Energy Ventures Inc.23 CA45956A1066 Interactive Games Technologies Inc.24 CA62757L1085 Musk Metals Corp.25 CA5171036026 Largo Resources Ltd.Anleihen/ETF1 US57636QAT13 Mastercard Inc.2 US57636QAS30 Mastercard Inc.3 US715638DT64 Peru, Republik4 XS2310118893 Nordmazedonien, Republik5 DE000A3H3JM4 Daimler AG6 IT0005438004 Italien, Republik7 DE000LB13W03 Landesbank Baden-Württemberg8 XS2311412865 MDGH - GMTN B.V.9 USN82008BA54 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.10 USN82008AW83 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.11 USN82008BB38 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.12 US06738EBS37 Barclays PLC13 US06738EBR53 Barclays PLC14 XS2310411090 Citycon Treasury B.V.15 DE000CB0HRY3 Commerzbank AG16 FR0014002BJ9 Crédit Mutuel Arkéa17 US373334KK69 Georgia Power Co.18 XS2302929901 Government of the Emirate of Sharjah19 XS2302929810 Government of the Emirate of Sharjah20 AT0000A2QDQ2 HYPO TIROL BANK AG21 XS2276732737 MBH Corporation PLC22 XS2311413160 MDGH - GMTN B.V.23 XS2314020806 Peru, Republik24 DE000RLP1270 Rheinland-Pfalz, Land25 USN82008AX66 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.26 USU52932BL01 Liberty Mutual Group Inc.27 US681936BN99 Omega Healthcare Investors Inc.28 US867224AE71 Suncor Energy Inc.29 DE000A3KMT51 Global Fashion Group S.A.30 US715638DS81 Peru, Republik31 USN82008AZ15 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.32 USN82008AV01 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.33 IE00BK80XL30 Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Acc34 LU2263803533 Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF - 1D35 LU2296661775 Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF - 1D