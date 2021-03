Die Ölpreise haben zum Wochenstart zugelegt: Der Preis für ein Barrel Brent stieg dabei erstmals seit Januar 2020 auf mehr als 70 $. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke WTI stieg auf 67,58 $. Damit knüpften die Ölpreise an die jüngste Rally an. Der Brent-Preis stieg seit Ende Oktober um fast 90 % an. Im Vergleich zum Tief im Corona-Crash im März und April 2020 beträgt das Plus rund 55 $.



Vergangene Woche trieb die Entscheidung des Ölverbunds Opec+, die Produktion nicht auszuweiten, die Preise nach oben. Experten hatten damit gerechnet, dass das Kartell das Angebot ausweiten will. Zudem sorgte vergangene Woche ein Angriff von Huthi-Rebellen aus dem Jemen auf eine Anlage des saudi-arabischen Ölförderers Aramco für Verunsicherung unter den Investoren. Am Wochenende gab es eine weitere Attacke.



