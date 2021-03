DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter - Vola könnte nachlassen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Handelsverlauf weiterhin etwas leichter. Gegen 8.10 Uhr verliert er 29 Ticks auf 171,00 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 171,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,16, das -tief bei 170,94 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.984 Kontrakte.

Die Helaba nimmt bereits die EZB-Ratssitzung am Donnerstag in den Blick: "Im Vorfeld könnte es zu einer abwartenden Haltung und einer nachlassenden Volatilität kommen", so das Haus. Das technische Bild sei uneinheitlich: Mit Blick auf den Juni-Kontrakt habe der MACD ein Kaufsignal generiert, die Widerstandslinie des Februar-Abwärtsimpulses und die 21-Tagelinie seien bislang aber nicht überwunden worden. Erste Hürden lägen um 171,87 und bei 172,09 Prozent. Unterstützungen sieht die Helaba um 170,49 Prozent.

March 08, 2021

