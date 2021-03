Der DAX startet freundlich in die neue Handelswoche und notiert bei knapp über 14.000 Punkten weiter in Schlagdistanz zum Rekordhoch. Frische Impulse kommen von der Wall Street, wo die Börsen am Freitag kräftig zulegen konnten. Am Wochenende hat ein billionenschweres Covid-Hilfspaket den Senat passiert und den Dow-Future kräftig in die Höhe getrieben. Klar ist aber auch: Die neuerliche Geldschwemme wird kaum die Inflations- und Zinssorgen dämpfen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

