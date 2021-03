DJ MÄRKTE ASIEN/Schwache Technologieaktien verhageln Wochenstart

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen werden den Belastungsfaktor steigender Renditen nicht los. Nach kräftigen Gewinnen zum Start haben die Indizes in Ostasien und Australien am Montag im Verlauf deutlich nach unten abgedreht und mehrheitlich klar im Minus den Tag beendet. Vereinzelt wurden auch die Verluste in Schanghai als Grund dafür genannt, dass sich die Stimmung auch an den Nachbarbörsen eintrübte.

Am Ölmarkt stiegen die Preise um rund 2 Prozent - Brentöl kostet nun über 70 Dollar -, nachdem Saudi-Arabien einen Angriff auf eine Ölanlage im Osten des Königreichs bestätigt hat. Jemenitische Huthi-Rebellen bekannten sich zu den Angriffen, die neben der Anlage des Energieriesen Aramco auch militärischen Zielen galten.

Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent im Minus bei 28.743 Punkten und damit rund 500 Zähler unter dem Tageshoch. In Seoul und Hongkong, insbesondere aber Schanghai (-2,3%) fielen die Einbußen deutlich größer aus. Für den stark technologielastigen Start-up-Börsenindex Chinext in Shenzhen ging es um 5 Prozent abwärts.

Verschärft wurde der Abwärtssog einmal mehr durch starke Einbußen bei Technologieaktien. Diese leiden wegen ihrer bereits hohen Bewertungen besonders unter dem steigenden Zinsniveau am Rentenmarkt. Die US-Zehnjahresrendite lag mit 1,58 Prozent zuletzt wieder 3 Basispunkte höher als am Freitag im US-Handel.

Gute US-Vorgaben stützen nur anfangs

Gute Vorgaben der US-Börsen verpufften damit ebenso wie die Zustimmung des US-Senats zum 1,9 Billionen Dollar schweren Maßnahmenpakets zur Stützung der Konjunktur und starke, klar über den Erwartungen ausgefallene Ex- und Importdaten Chinas in den ersten zwei Monaten des Jahres. Marktbeobachter betonten, dass mit günstigen Konjunkturnachrichten wie dem guten US-Arbeitsmarktbericht am Freitag oder dem Stimuluspaket eben auch steigende Inflationserwartungen einhergingen, die die Renditen nach oben trieben.

Im Technologiebereich sackten in Hongkong Meituan um 7,4 Prozent, Tencent um 4,7 Prozent und Alibaba um 2,1 Prozent ab. In Tokio traf es beispielsweise Nidec (-5,7%) und Lasertec (-51%). Nippon Steel legten dagegen um gut 3 Prozent zu. Her sorgte Restrukturierungspläne für Kursfantasie.

In Sydney rettete der S&P/ASX-200 immerhin noch ein Plus von 0,5 Prozent aus dem Tag, nachdem er schon 1,7 Prozent zugelegt hatte. Hier stützten Kursgewinne der schwer gewichteten Rohstoffaktien, die Rückenwind von den sehr guten Handelsdaten aus China erhielten. China ist bei Rohstoffen der wichtigste Handelspartner Australiens. Dazu passten deutlich gestiegene Eisenerzpreise an der Terminbörse in China.

Rio Tinto verteuerten sich 2,9 Prozent, BHP um 2,4 Prozent und Fortescue um 0,9 Prozent. Im Ölsektor legten Woodside um 0,7 Prozent zu, zusätzlich befeuert von einer Hochstufung der Aktie durch JP Morgan.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.739,60 +0,43% +2,32% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.743,25 -0,42% +5,17% 07:00 Kospi (Seoul) 2.996,11 -1,00% +4,27% 07:00 Schanghai-Comp. 3.421,41 -2,30% -1,49% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.655,35 -1,52% +6,99% 09:00 Taiex (Taiwan) 15.820,11 -0,22% +7,38% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.074,01 +2,00% +5,98% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.619,37 +1,20% -1,66% 10:00 BSE (Mumbai) 50.628,69 +0,44% +5,77% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:45h % YTD EUR/USD 1,1889 -0,3% 1,1920 1,1955 -2,7% EUR/JPY 128,93 -0,2% 129,19 129,37 +2,3% EUR/GBP 0,8610 -0,0% 0,8612 0,8617 -3,6% GBP/USD 1,3810 -0,2% 1,3840 1,3872 +1,0% USD/JPY 108,45 +0,1% 108,38 108,24 +5,0% USD/KRW 1133,00 +0,4% 1128,20 1127,38 +4,4% USD/CNY 6,5182 +0,3% 6,4968 6,4742 -0,1% USD/CNH 6,5341 +0,3% 6,5131 6,4836 +0,5% USD/HKD 7,7673 +0,0% 7,7636 7,7610 +0,2% AUD/USD 0,7683 -0,2% 0,7697 0,7695 -0,2% NZD/USD 0,7145 -0,3% 0,7169 0,7153 -0,6% Bitcoin BTC/USD 49.829,50 -1,4% 50.543,75 47.065,00 +71,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,17 66,09 +1,6% 1,08 +38,0% Brent/ICE 70,56 69,36 +1,7% 1,20 +36,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.701,73 1.699,83 +0,1% +1,90 -10,3% Silber (Spot) 25,43 25,23 +0,8% +0,20 -3,7% Platin (Spot) 1.137,05 1.130,65 +0,6% +6,40 +6,2% Kupfer-Future 4,03 4,09 -1,3% -0,05 +14,6% ===

