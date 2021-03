Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Akteure an den Finanzmärkten hatten den Blick in der letzten Woche vor allem in die USA gerichtet, denn dort gab es am Freitag nicht nur den wichtigen Arbeitsmarktbericht, sondern auch die Rede von FED-Chef Powell wurde viel beachtet, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...