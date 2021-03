Der Euro hat sich am Montag in der Früh unter der Marke von 1,19 US-Dollar gezeigt. Zuletzt tendierte er bei 1,1886 Dollar, nachdem er am Freitagabend noch bei 1,1916 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1938 (Donnerstag: 1,2034) Dollar festgesetzt.Es standen zunächst schwache Konjunkturdaten aus Deutschland im Vordergrund. Industrie, Bau ...

