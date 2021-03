DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im Januar um 2,5 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Januar weitaus schwächer als erwartet entwickelt - allerdings von einem deutlich nach oben revidierten Vormonatsniveau aus. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent und lag um 3,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, nachdem sie im Dezember um 1,0 Prozent darüber gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert. Die für Dezember gemeldete Stagnation wurde auf ein Plus von 1,9 Prozent revidiert.

VP Bank: Probleme im Kfz-Sektor vorübergehender Natur

Der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel, führt den Rückgang der deutschen Industrieproduktion im Januar auf einen Sondereffekt zurück. "Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern haben die Produktion in der Automobilbranche merklich eingeschränkt", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Die gute Nachricht sei allerdings, dass es sich hierbei um einen temporären Effekt handele.

Lampe: Deutscher Produktionsrückgang auch wegen Brexit

Der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, Alexander Krüger, führt den unerwarteten Rückgang der deutschen Industrieproduktion im Januar auch auf den EU-Austritt Großbritanniens zurück. "Ich glaube, dass das Produktionsergebnis auch eine negative Folge des Brexit ist; nach Aussage des Statistischen Bundesamts sind die Exporte nach Großbritannien im Januar stark gesunken", sagt Krüger. Die deutlich nach oben revidierte Produktionszahl für Dezember korrespondiere mit dem ebenfalls nach oben korrigierten Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das vierte Quartal.

CDU-Generalsekretär fordert sofortigen Mandatsverzicht von Löbel und Nüßlein

In der Affäre um Honorare für Maskengeschäfte hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die Parlamentarier Nikolas Löbel (CDU) und Georg Nüßlein (CSU) zum sofortigen Mandatsverzicht aufgefordert. "So ein Verhalten ist unanständig und es beschämt uns. Und wenn man so die Hand aufgehalten hat, dann muss man sein Mandat niederlegen", sagte Ziemiak in der Internetsendung Bild live.

Knappe Mehrheit für Verhüllungsverbot in der Schweiz

Die Schweizer haben mit knapper Mehrheit für ein Verhüllungsverbot in der Öffentlichkeit gestimmt. Bei dem Referendum gab es 51,2 Prozent für den Vorstoß, der vor allem auf muslimische Nikab- und Burka-Trägerinnen abzielt, wie die Regierung bekanntgab. Damit schließt sich die Schweiz den Ländern Frankreich, Österreich, Bulgarien, Belgien und Dänemark an, in denen eine Vollverschleierung verboten ist.

Saudi-Arabien bestätigt Angriffe auf Ölanlage und Stadt im Königreich

Das saudi-arabische Energieministerium hat einen Angriff auf eine Ölanlage im Osten des Königreichs bestätigt. Die Anlage im Hafen von Ras Tanura sei bei einem Drohnenangriff getroffen worden, erklärte das Ministerium nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Spa. Später seien dann Überreste einer Rakete in der Stadt Dharhan niedergegangen. Durch die Angriffe sei aber niemand zu Schaden gekommen. Die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannten sich im Kurzbotschaftendienst Twitter zu den Angriffen.

Biden unterzeichnet Anordnung zu Erleichterung der Stimmabgabe bei Wahlen

Präsident Joe Biden hat eine Anordnung unterzeichnet, die es US-Bürgern erleichtern soll, ihre Stimme bei Wahlen abzugeben. Am 56. Jahrestag der Niederschlagung des Bürgerrechtsmarschs an der Brücke in Selma im Bundesstaat Alabama habe er eine Anordnung unterzeichnet, "um es für Wahlberechtigte einfacher zu machen, sich zu registrieren und den Zugang zur Wahl zu verbessern", sagte Biden. "Wenn Ihr die besseren Ideen habt, habt Ihr nichts zu verbergen. Lasst die Leute wählen!"

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz Jan nsb Überschuss 646,8 Mrd JPY (PROG: Überschuss 1,2296 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Jan nsb Überschuss 646,8 Mrd JPY; -2,3% gg Vj

