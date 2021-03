Estlands Steuersystem liegt auf Platz eins im OECD-Vergleich. Internationale E-Residents können dort digital ein Unternehmen gründen - das lohnt sich aber nur in bestimmten Fällen. Es ist Montag, der 15. Februar, 9.30 Uhr in Estland. Das Online-System für Steuererklärungen ist seit wenigen Stunden offen und knapp 100.000 Menschen haben ihre Steuererklärung schon eingereicht. Andere beschweren sich, dass das System überlastet ist und sie nicht direkt durchkommen. Steuererklärungen einzureichen, ist eine Art Nationalsport in Estland, erklärt die Steuerbehörde den Ansturm auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...