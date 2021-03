Trotz einer kleinen Korrektur boomen Kryptowährungen in diesem Jahr wie nie zuvor. Davon will zukünftig auch Donner & Reuschel profitieren und in einem ersten Schritt die Verwahrung von Kryptowerten anbieten. Die Tochter der Signal Iduna hat dafür eine Blockchain-Spezialberatung an Bord geholt. Donner & Reuschel steigt ins Kryptoverwahrgeschäft ein. Die Privatbank und Tochter der Signal Iduna will ihren Kunden schnellstmöglich den Erwerb und die Verwahrung von Kryptowerten anbieten. Weitere Projekte ...

