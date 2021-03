DGAP-News: Schustermann & Borenstein GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Daniel Schustermann tritt in den Beirat von BestSecret ein BestSecret Gruppe (Anleiheemittent: PrestigeBidCo GmbH - ISIN: XS1533933039, XS1533933112), ein führender europäischer Retailer für Off-Price-Mode mit einem exklusiven Mitgliedschaftsmodell, gab heute einen Wechsel im Führungsteam zum 1. April 2021 bekannt. CEO Daniel Schustermann, der das Unternehmen seit fast 20 Jahren in der dritten Generation einer der Gründerfamilien führt, wird in den Beirat wechseln und Dr. Moritz Hahn wird die Verantwortung als alleiniger CEO übernehmen. David Haines, Vorsitzender des Beirats, kommentierte: "Im Namen des gesamten Beirats möchte ich Daniel für seine Tätigkeit als CEO in den vergangenen 18 Jahren danken. Er ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und hat die BestSecret Gruppe zusammen mit seinem Team ideal für die nächste Wachstumsphase mit einem starken E-Commerce-Geschäft und einem loyalen Kundenstamm positioniert. Wir freuen uns sehr, dass Daniel den Beirat mit seiner großen Erfahrung und Expertise bereichern wird, um die Transformation des Unternehmens voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass die Gruppe unter Moritz' Führung mit der Umsetzung der Wachstumsstrategie das nächste Kapitel ihrer beeindruckenden Erfolgsgeschichte schreiben wird." Moritz Hahn trat im November 2020 als Co-CEO in die BestSecret Gruppe ein. Als ehemaliges Mitglied des Zalando Executive Committee verfügt er über umfangreiche Branchenerfahrung und hat die führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle maßgeblich mitgestaltet. Daniel Schustermann sagte: "Wenn ich auf die vergangenen 18 Jahre zurückblicke, bin ich unglaublich stolz auf das, was wir erreicht haben, und ich bin gespannt, was vor uns liegt. Ich danke allen bei BestSecret für die großartige Arbeit, das Vertrauen und die Zusammenarbeit in all den Jahren. Auch wenn ich heute von meiner Position als CEO zurücktrete, wird die Entwicklung unseres Familienunternehmens für mich immer wichtig und eine Herzensangelegenheit sein. Ich freue mich darauf, den weiteren Weg von BestSecret als Mitglied des Beirats aktiv mitzugestalten. Nachdem ich in den letzten Monaten mit Moritz zusammengearbeitet habe, bin ich mir sicher, dass er die ideale Person ist, um uns durch die nächste Phase des Wachstums zu führen." Dr. Moritz Hahn fügte hinzu: "Daniel hat die DNA der BestSecret Gruppe entscheidend geprägt und das Unternehmen fast zwei Jahrzehnte lang erfolgreich transformiert. Ich erachte es als sehr wertvoll für die Gruppe, dass er auch in seiner neuen Rolle eingebunden bleibt und bin sehr dankbar für die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit in meinen ersten Monaten im Unternehmen. Ich freue mich darauf, die BestSecret Gruppe gemeinsam mit dem Managementteam bei der weiteren Transformation unseres Unternehmens zu führen." Über die BestSecret Gruppe Die 1924 gegründete BestSecret Gruppe mit Hauptsitz in München ist ein führender europäischer Retailer für Off-Price-Mode mit einem exklusiven Mitgliedschaftsmodell. Mit einem starken Fokus auf Premium-Mode bietet die Gruppe über 3.000 Designermarken zu attraktiven Preisen für Männer, Frauen und Kinder über Online- und Offline-Vertriebskanäle an. Der BestSecret-Onlineshop ist in fünf Sprachen verfügbar und bietet Versand in rund 30 europäische Länder. Das stationäre Einzelhandelsgeschäft umfasst vier großflächige Standorte (zwei in München, einer in Frankfurt und einer in Wien) mit einer Gesamtnettoverkaufsfläche von rund 21.000 Quadratmetern. Die BestSecret Gruppe beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Permira Fonds und der Familien Schustermann und Borenstein. Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der BestSecret Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Es ist von BestSecret weder beabsichtigt, noch übernimmt BestSecret eine gesonderte Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

