Die Übernahme von makepositive, einem Salesforce-Beratungspartner, stärkt das Sabio-Angebot im Bereich Human Services und signalisiert eine verstärkte Fokussierung auf den Bereich CRM/Kundenengagement

Sabio Group, ein führender europäischer CX-Komplettdienstleister, hat jetzt mit makepositive einen großen unabhängigen Salesforce-Beratungspartner in Großbritannien übernommen. makepositive wird die Fähigkeit von Sabio stärken, Kunden mit transformativen, hochmodernen CX-Technologien zu unterstützen und dabei insbesondere den Human-Service-Aspekt des CRM Customer Engagement Centre zu berücksichtigen.

makepositive, 2003 gegründet, ist ein mehrfach ausgezeichneter Salesforce-Beratungspartner mit ca. 180 Mitarbeitern, Büros in London und Manchester sowie einem Entwicklungszentrum in Indien. Das Unternehmen verfügt über 120 Salesforce-akkreditierte Berater mit mehr als 700 Salesforce-Zertifizierungen sowie über eine eigene Managed-Services-Abteilung. malepositive hat bereits Salesforce-Projekte für führende Unternehmen durchgeführt, darunter Allocate, Aston Martin, Fujifilm, Gamma, McCarthy Stone, Sohonet, Visioncall und Wolseley.

"Da KI und Konversationstechnologien inzwischen viele Routineanfragen im CX-Bereich abwickeln, kümmern sich Contact-Center-Berater um einen immer größeren Teil von komplexen Kundeninteraktionen. Dies hat die Komplexität auf dem Berater-Desktop steigen lassen und den Bedarf an unterstützenden Human-Service-Lösungen erhöht, die den Beratern echte digitale Echtzeit-Unterstützung bieten", sagte Jonathan Gale, CEO der Sabio Group. "Salesforce ist auf diesem Gebiet eine treibende Kraft, da traditionelle Contact-Center-Technologien mit dem Kundenengagement-Center-Markt verschmelzen. Die Übernahme von makepositive und die Einbringung seiner bewährten Design-, Implementierungs- und Wartungskompetenzen für mehrere Salesforce-Clouds in die Sabio Group ist daher ein wichtiger und zeitgerechter Schritt."

"In der Sabio Group haben wir ein neues, spannendes Zuhause gefunden, und mit dem Zugang zu den Sabio-Ressourcen werden wir unsere Mission beschleunigen können, digitale Transformationen für unsere Kunden zu schaffen", fügte makepositive-CEO Mark Richards hinzu. "Es gibt eine großartige Verbindung und eine kulturelle Übereinstimmung zwischen unseren beiden Organisationen."

"Sabio wird entscheidend dazu beitragen, dass makepositive seine Präsenz ausbaut und die steigende Nachfrage nach Lösungen nutzen kann, die außergewöhnliche Kunden- und Mitarbeitererlebnisse bieten", sagte makepositive-COO Matt Cooksley. "Während der letzten 10 Jahre haben wir uns darauf konzentriert, ein führender unabhängiger Salesforce-Beratungspartner in Großbritannien zu werden. Jetzt freuen wir uns darauf, diese Entwicklung mit Sabio fortzusetzen, während wir die Reichweite und Tiefe unserer Kundenangebote erhöhen."

Leon Mangan, Senior Vice President Alliances Channels von Salesforce für die Regionen EMEA und LATAM, kommentierte die Übernahme von makepositive durch die Sabio Group so: "Salesforce investiert in das Wachstum in Großbritannien, und unser Partner-Ökosystem ist dabei eine wesentliche treibende Kraft. Es ist großartig, dass makepositive als ein führender Salesforce-Beratungspartner in Großbritannien seine Geschäftstätigkeit künftig als Teil der Sabio-Gruppe auf die nächste Ebene hebt. Wir sehen ihrem weiteren Erfolg im dynamischen CRM/Kundenengagement-Center-Bereich erwartungsvoll entgegen."

