Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Renditen bei deutschen Staatsanleihen zunächst im Gefolge der US-Anleihemärkte stiegen, trat einhergehend mit einem schwächeren Aktienmarkt eine Umkehr ein, so die Analysten der Nord LB.Der Zinsanstieg habe nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht wieder an Fahrt gewonnen. So sei die Rendite für US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit mit über 1,6% auf den höchsten Stand seit gut einem Jahr geklettert. ...

