DJ MÄRKTE EUROPA/Fester - steigender Ölpreis treibt die Branchen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen ziehen die Kurse am Montag im frühen Geschäft an. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,4 Prozent auf 3.684 Punkte, und der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 13.995 Punkte. Damit notiert der DAX allerdings auch unter den Ständen aus dem nachbörslichen Freitagshandel.

"Die gute Stimmung aus dem späten US-Handel vom Freitag hält nur in Teilen an", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Das US-Hilfspaket sei zwar auf der Zielgeraden, an den Börsen dürfte das Paket aber längst eingepreist sein.

In der Vergangenheit hätten positive Nachrichten zum Hilfspaket regelmäßig für gute Stimmung und Kurssprünge gesorgt. "Diesmal dürfte das ausbleiben", so der Vermögensverwalter. Stattdessen könnte jetzt das Börsenmotto "buy the rumour, sell the fact" gelten, warnt er.

Brent über 70 Dollar nach Angriff auf Ölanlage

Kräftig nach oben geht es für den Ölpreis am Terminmarkt. Während ein Barrel der Sorte Brent am Donnerstagmittag noch 63,50 Dollar kostete, müssen aktuell knapp über 70 Dollar bezahlt werden. In der Vorwoche hatte die Bestätigung der Förderkürzung der Opec+ den Preis nach oben getrieben, aktuell sind es bestätigte Meldungen über einen Angriff auf eine Ölanlage im Osten Saudi-Arabiens. Die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannten sich auf Twitter zu den Angriffen, die ihren Angaben zufolge neben der Anlage des Energieriesen Aramco auch militärischen Zielen in der nahe Dharhan gelegenen Stadt Damman galten.

An den Börsen profitiert der Sektor der europäischen Ölwerte von den steigenden Notierungen, der Stoxx-Index der Öl- und Gaswerte steigt um 1,1 Prozent. Noch besser schneidet nur der Index der Banken mit einem Plus von 1,8 Prozent ab. Denn die steigenden Ölpreise sorgen für eine anhaltende Diskussion über eine weiter anziehende Inflation, weshalb auch die Renditen weiter anziehen. Die steilere Zinskurve stützt über der Ertragsfantasie im Zinsgeschäft die Kurse der Kreditinstitute. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt aktuell bei 1,61 Prozent, nach 1,55 Prozent im späten US-Handel am Freitag.

Auf der Verliererstraße steht so auch einmal mehr der zinssensitive Stoxx-Index der Versorger. Er gibt ein halbes Prozent ab.

Im DAX steigen Deutsche Bank um 2,7 Prozent. Deutsche Post ziehen um 1,3 Prozent an und BMW um 1,4 Prozent. Dagegen verlieren RWE 1,4 Prozent. Covestro fallen um 1,0 Prozent, nachdem die Citigroup die Aktien zum Verkauf empfohlen hat. Und Delivery Hero geben 2,3 Prozent ab.

SGL Carbon kehrt überraschend in die DAX-Familie zurück

Um 1,7 Prozent nach oben geht es mit der Aktie von SGL Carbon. Der Wert kehrt überraschend in den SDAX zurück. Seit Beginn des Jahres liegt die Aktie bereits über 80 Prozent im Plus, dies ist auch ein Grundstein für die Rückkehr in die DAX-Familie. An den Analysten ist dies teilweise noch vorbeigegangen, so lautet das Votum der Commerzbank zum Beispiel "Halten" mit einem Kursziel von 3 Euro - die Aktie notiert nun bei 6,67 Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.683,73 0,39 14,19 3,69 Stoxx-50 3.175,59 0,42 13,25 2,16 DAX 13.994,81 0,53 74,12 2,01 MDAX 30.780,48 0,21 63,97 -0,05 TecDAX 3.205,55 -0,46 -14,71 -0,22 SDAX 14.732,22 0,16 24,09 -0,22 FTSE 6.651,12 0,31 20,60 2,63 CAC 5.804,62 0,38 21,97 4,56 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,28 0,02 -0,52 US-Zehnjahresrendite 1,61 0,04 -1,07 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Uhr Fr,17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1891 -0,25% 1,1903 1,1916 -2,6% EUR/JPY 128,92 -0,21% 128,95 128,97 +2,2% EUR/CHF 1,1092 -0,04% 1,1087 1,1098 +2,6% EUR/GBP 0,8596 -0,19% 0,8609 0,8625 -3,8% USD/JPY 108,44 +0,06% 108,44 108,23 +5,0% GBP/USD 1,3831 -0,07% 1,3813 1,3815 +1,2% USD/CNH (Offshore) 6,5399 +0,41% 6,5321 6,5238 +0,6% Bitcoin BTC/USD 49.690,50 -1,69% 50.029,25 47.506,24 +71,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,60 66,09 +0,8% 0,51 +36,8% Brent/ICE 70,03 69,36 +1,0% 0,67 +35,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.695,10 1.699,83 -0,3% -4,73 -10,7% Silber (Spot) 25,35 25,23 +0,4% +0,11 -4,0% Platin (Spot) 1.139,58 1.130,65 +0,8% +8,93 +6,5% Kupfer-Future 4,04 4,09 -1,1% -0,05 +14,8% ===

