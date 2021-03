Vaduz (ots) - Das Statistische Jahrbuch Liechtensteins 2021 liegt nun auch gedruckt im kompakten Buchformat vor. Seit Mitte Februar 2021 ist das Werk in seiner digitalen Version auf der Webseite der Statistik Liechtenstein zugänglich, nun kann es auch als gedruckte Ausgabe bestellt werden.



Das Statistische Jahrbuch ist die Hauptpublikation des Amtes für Statistik. Es stellt der Öffentlichkeit zuverlässige Informationen zu Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt bereit. Dank weit zurückreichender Zeitreihen zeigt es die Entwicklung über längere Zeiträume auf und dokumentiert so unseren Alltag im Wandel. In Zeiten von Krisen spielt die öffentliche Statistik als Grundlage für eine faktenbasierte Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle. In der aktuellen Ausgabe werden deshalb im Kapitel "Im Brennpunkt" die Veröffentlichungen des Amtes für Statistik zur COVID-19-Pandemie thematisiert.



Im Jahrbuch sind die statistischen Informationen in elf Kapiteln zusammengefasst und mit einführenden Texten, Grafiken und Hintergrundinformationen versehen. Das interessante Buch bietet auf 402 Seiten in kompakter Form eine Fülle an Fakten. Die Buchausgabe (Festeinband Format 215x240mm) ist für CHF 35 plus Versandspesen beim Amt für Statistik erhältlich (T +423 236 68 76, info.as@llv.li).



Pressekontakt:



Amt für Statistik

Mario Schädler

T +423 236 68 78



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100866637

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de