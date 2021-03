Köln (ots) - Die Livinguard Maske Pro, die in Deutschland durch WingGuard vertrieben wird, hat nun auch ihren Weg in den stationären Einzelhandel gefunden. Seit kurzem werden die Masken deutschlandweit in sämtlichen Rossmann-Filialen angeboten. Somit sind die Masken nun auch ganz bequem für Jene erhältlich, die sich während ihres wöchentlichen Einkaufes ausstatten und besonders gut schützen möchten.Was sind die Vorteile der Livinguard Maske Pro?Sie ist die einzige wiederverwendbare Stoffmaske mit Livinguard-Technologie, die als medizinische Gesichtsmaske (gem. EN 14683:2019) zertifiziert ist und somit beim Einkaufen und in Bus & Bahn getragen werden darf!Die Maske leistet nämlich eine Bakterienfiltration von >95% und zeichnet sich darüber hinaus durch ihre patentierte Livinguard-Technologie aus, die Viren, wie etwa SARS-CoV-2, bei Kontakt mit dem Textil erwiesenermaßen zerstört. Außerdem ist die Maske in unterschiedlichen Größen erhältlich und lässt sich individuell verstellen, wodurch sie eine deutlich bessere Passform als Einmalmasken bietet.Das sind aber nicht die einzigen Vorteile. Die Livinguard Maske Pro zeichnet sich nämlich nicht nur durch ihre hervorragende Schutzwirkung für den Menschen aus, sondern auch durch den Faktor Nachhaltigkeit. Eine einzige Pro-Maske ist nämlich mehr als 200 Tage lang nutzbar und ersetzt somit entsprechend viele Einmalmasken, die andernfalls in der Umwelt und insbesondere den Weltmeeren landen und ein Umweltproblem kreieren, dessen ganzes Ausmaß noch gar nicht abzuschätzen ist.Die Livinguard Maske PRO ist ab sofort deutschlandweit in allen Rossmann-Filialen erhältlich. Außerdem können die Masken online unter www.rossmann.de oder direkt bei www.wingguard.de erworben werden.Pressekontakt:Alexander KurthLuoro GmbH | WingGuardalex.kurth@luoro.de0221/28239441Original-Content von: Luoro GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147362/4857519