Das suchen Bitcoin-Anleger!

In den vergangenen Monaten jagte bei der Kryptowährung Bitcoin ein neues Rekordhoch das nächste. Teilweise folgten diesen aber in der Vergangenheit starke Kurseinbrüche. Daher suchen Bitcoin-Anleger derzeit verstärkt nach Absicherungsstrategien gegen potentielle Kursrücksetzer. Eine Möglichkeit könnten hier Short Mini Futures bieten. Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Artikel.

Der Bitcoin-Hype

Es gibt wenige Anlageprodukte, die aktuell so stark im Fokus der Öffentlichkeit und der Investoren stehen, wie der Bitcoin. In den vergangenen Wochen und Monaten stiegen die Kurse vieler Kryptowährungen enorm und allen voran sticht die wohl bekannteste Kryptowährung Bitcoin hervor. Viele neue Rekord-Höchststände wurden erreicht, was gleichzeitig zur Folge hatte, dass auch das Interesse an der digitalen Währung stark anstieg.

Der anfänglich eher als spekulativ betrachtete Bitcoin gewinnt immer mehr an Akzeptanz. Nicht nur Privatanleger, sondern auch institutionelle Investoren, wie Pensionsinstitutionen, investierten in den Kryptomarkt und haben dadurch einen erheblichen Anteil an der Preissteigerung.

